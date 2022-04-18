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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Çanakkale'de görüldü! Marmara risk altında! Görür görmez uzaklaşın...
Giriş Tarihi: 18.04.2022 09:50 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 09:50

SON DAKİKA: Çanakkale'de görüldü! Marmara risk altında! Görür görmez uzaklaşın...

Son dakika haberi: Çanakkale Boğazı ile sahillerde iklim değişikliği nedeniyle popülasyonu artan zehirli pusula denizanaları hakkında uyaran Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden Prof. Dr. Muhammet Türkoğlu, "Temas edildiğinde hemen denizden çıkılmalı. Temas edilen cilt kısmı amonyak ya da sirke ile yıkanmalı. Kesinlikle tatlı su ile muamele edilmemeli" dedi.

DHA
SON DAKİKA: Çanakkale’de görüldü! Marmara risk altında! Görür görmez uzaklaşın...

Çanakkale Boğazı ile sahillerde görülen, 'zehirli' olarak bilinen pusula denizanaları (chrysaora hysoscella) tedirginlik yarattı.

SON DAKİKA: Çanakkale’de görüldü! Marmara risk altında! Görür görmez uzaklaşın...

Doğal yaşam alanları Akdeniz ve Ege olan zehirli pusula denizanaları, yüzey suyu sıcaklığının 2 santigrat derece artması ve denizdeki kirlilik nedeniyle Marmara'da da görülmeye başlandı.

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SON DAKİKA: Çanakkale’de görüldü! Marmara risk altında! Görür görmez uzaklaşın...

Kırmızı, kahverengi ve sarı renklerde olabilen, 1,5 metreyi bulan tentaküllere sahip denizanaları, cep telefonu kamerası ile de görüntülendi.

SON DAKİKA: Çanakkale’de görüldü! Marmara risk altında! Görür görmez uzaklaşın...

'MARMARA DENİZİ'NDE ÜREME ŞANSLARI ARTTI'
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammet Türkoğlu, zehirli pusula denizanalarına kesinlikle temas edilmemesi gerektiğini söyledi.

SON DAKİKA: Çanakkale’de görüldü! Marmara risk altında! Görür görmez uzaklaşın...

Bu denizanalarının 20 yıl öncesinde Marmara Denizi'nde görülmediğine dikkat çeken Prof. Dr. Türkoğlu, "1,5 metre tentakül uzunluğuna sahip zehirli bir tür.

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