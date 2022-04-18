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SON DAKİKA: Çanakkale'de görüldü! Marmara risk altında! Görür görmez uzaklaşın...
Giriş Tarihi: 18.04.2022 09:50
Güncelleme Tarihi: 18.04.2022
09:50
SON DAKİKA: Çanakkale'de görüldü! Marmara risk altında! Görür görmez uzaklaşın...
Son dakika haberi: Çanakkale Boğazı ile sahillerde iklim değişikliği nedeniyle popülasyonu artan zehirli pusula denizanaları hakkında uyaran Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden Prof. Dr. Muhammet Türkoğlu, "Temas edildiğinde hemen denizden çıkılmalı. Temas edilen cilt kısmı amonyak ya da sirke ile yıkanmalı. Kesinlikle tatlı su ile muamele edilmemeli" dedi.