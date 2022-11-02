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Haberler Yaşam Son dakika: Çanakkale'de İpek Kürşat öldürülmüştü! O cani hakkında flaş gelişme!
Giriş Tarihi: 02.11.2022 10:02 Güncelleme Tarihi: 02.11.2022 10:02

Son dakika: Çanakkale'de İpek Kürşat öldürülmüştü! O cani hakkında flaş gelişme!

Son dakika: Çanakkale'de geçtiğimiz hafta Barbaros Parkı'nda arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada çocuklarının gözleri önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden İpek Kürşat'ın öldürülmesiyle ilgili sır perdesi aralandı. Talihsiz kadının intikam cinayetine kurban gittiği ortaya çıkarken, geçtiğimiz yıl eşi tarafından öldürüldüğü ileri sürülen Yahya Tokgöz'ün dayısı B.Ç. ve cinayete azmettirdiği ileri sürülen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayet silahı ise Sarıçay Çayı'nın denize döküldüğü 3 noktada 2 gün süren arama tarama çalışmalarının sonunda bulundu.

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Son dakika: Çanakkale’de İpek Kürşat öldürülmüştü! O cani hakkında flaş gelişme!

Son dakika: Çanakkale'de İpek Kürşat'ı göz göre göre ölüme götüren olaylar zinciri geçtiğimiz yıl Emre Kürşat'ın Yahya Tokgöz ile kahvede kavga etmesiyle başladı. Kavganın ardından Fevzi Paşa Mahallesi'nde yaşayan Kürşat ve Tokgöz aileleri arasında husumet başladı. İddiaya göre Tokgöz ailesinin 10 Ekim tarihinde eşine hakaret ve tehdit ettiğini öğrenen Emre Kürşat, tüfeğini alıp sokağa fırladı. İki taraf gündüz vakti herkesin gözleri önünde birbirine kurşun yağdırdı. Çatışmada pompalı tüfekten çıkan kurşunlarla ağır yaralanan Yahya Tokgöz, kaldırıldığı Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Son dakika: Çanakkale’de İpek Kürşat öldürülmüştü! O cani hakkında flaş gelişme!

MAHALLEYİ TERK ETTİ
Olayda yaralanan Emre Kürşat, polis tarafından gözaltına alınıp kasten adam öldürme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşi İpek Kürşat o gece mahalleyi terk ederek çocuklarıyla korkudan Lapseki'deki boş bir binaya sığındı. İddiaya göre cinayet gecesi evi tamamen ateşe verildi.

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Son dakika: Çanakkale’de İpek Kürşat öldürülmüştü! O cani hakkında flaş gelişme!

SAVCILIĞA ŞİKAYETÇİ OLMUŞ
13 Ekim 2021 tarihinde Lapseki Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran acılı kadın, dilekçesinde 3 çocuğuyla birlikte terk edilmiş boş bir evde zor şartlar altında yaşadığını, ölüm korkusuyla dışarıya bile çıkamadıklarını, intikam mesajları aldığını bildirdi.

Son dakika: Çanakkale’de İpek Kürşat öldürülmüştü! O cani hakkında flaş gelişme!

KORUMA TALEP ETTİ
Lapseki'de yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle bir süre sonra Çanakkale'ye ailesine yakın bir adrese gizli bir şekilde geri dönen talihsiz kadın, intikam mesajlarının devam etmesinin ardından çocuklarına zarar verilebileceğini düşünerek 6 Ocak 2022 tarihinde Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak koruma talep etti. Genç kadın, iddiaya göre Yahya Tokgöz'ün annesi tarafından atıldığı ileri sürülen "Acıyı sana tattıracağız" mesajını ve bir çok tehdit mesajını Emniyet Müdürlüğü'ne ve Savcılığa bildirerek Tokgöz ailesinden şikayetçi oldu.

Son dakika: Çanakkale’de İpek Kürşat öldürülmüştü! O cani hakkında flaş gelişme!

ÇOCUKLARINI PARKA ÇIKARDI
Aradan geçen süre zarfında artık kendisine kimsenin ulaşamayacağını düşünen İpek Kürşat, geçtiğimiz hafta akşam saatlerinde evde sıkılan çocuklarını oynamaları için Barbaros Parkı'na çıkardı. Çocuklar parkta vakit geçirirken, genç kadın bankta arkadaşlarıyla sohbet etmeye başladı.

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