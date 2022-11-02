Son dakika: Çanakkale’de İpek Kürşat öldürülmüştü! O cani hakkında flaş gelişme!

Son dakika: Çanakkale'de geçtiğimiz hafta Barbaros Parkı'nda arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada çocuklarının gözleri önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden İpek Kürşat'ın öldürülmesiyle ilgili sır perdesi aralandı. Talihsiz kadının intikam cinayetine kurban gittiği ortaya çıkarken, geçtiğimiz yıl eşi tarafından öldürüldüğü ileri sürülen Yahya Tokgöz'ün dayısı B.Ç. ve cinayete azmettirdiği ileri sürülen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayet silahı ise Sarıçay Çayı'nın denize döküldüğü 3 noktada 2 gün süren arama tarama çalışmalarının sonunda bulundu.