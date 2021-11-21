Son dakika haberi | Çanakkale’de pizzacı ev sahiplerini katletti! Katliam planı tüyler ürpertti: İki kişinin işi bitti sırada iki kişi kaldı!

Son dakika haberi: Çanakkale'de kira kontratı nedeniyle kentin tanınmış iş adamlarından Süha Sümer ve Nilgün Akman Sümer çiftinin öldürüldüğü korkunç cinayetin detayları ortaya çıktı. Sümer çiftini gece geç saatlerde evlerine girerek ödenmeyen kira nedeniyle bıçak darbeleriyle öldüren Turgut Yolcu'nun, cinayet sonrası aynı apartmanda yaşayan Süha Sümer'in bacanağı Çanakkale eski belediye başkanı CHP eski Milletvekili İsmail Özay'ında kapısını çaldığı kendisine "hadsiz" dediği için onu da öldürmeyi planladığı belirlendi. Yolcu'nun cinayetinden hemen ardından WhatsApp grubuna "İki kişinin işi bitti, sırada iki kişi kaldı" yazdığı öğrenildi. İşte son dakika haberinin detayları