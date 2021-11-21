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Haberler Yaşam Son dakika haberi | Çanakkale’de pizzacı ev sahiplerini katletti! Katliam planı tüyler ürpertti: İki kişinin işi bitti sırada iki kişi kaldı!
Giriş Tarihi: 21.11.2021 11:53 Güncelleme Tarihi: 21.11.2021 11:56

Son dakika haberi | Çanakkale’de pizzacı ev sahiplerini katletti! Katliam planı tüyler ürpertti: İki kişinin işi bitti sırada iki kişi kaldı!

Son dakika haberi: Çanakkale'de kira kontratı nedeniyle kentin tanınmış iş adamlarından Süha Sümer ve Nilgün Akman Sümer çiftinin öldürüldüğü korkunç cinayetin detayları ortaya çıktı. Sümer çiftini gece geç saatlerde evlerine girerek ödenmeyen kira nedeniyle bıçak darbeleriyle öldüren Turgut Yolcu'nun, cinayet sonrası aynı apartmanda yaşayan Süha Sümer'in bacanağı Çanakkale eski belediye başkanı CHP eski Milletvekili İsmail Özay'ında kapısını çaldığı kendisine "hadsiz" dediği için onu da öldürmeyi planladığı belirlendi. Yolcu'nun cinayetinden hemen ardından WhatsApp grubuna "İki kişinin işi bitti, sırada iki kişi kaldı" yazdığı öğrenildi. İşte son dakika haberinin detayları

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Son dakika | Çanakkale’de pizzacı ev sahiplerini katletti! Katliam planı tüyler ürpetti: İki kişinin işi bitti sırada iki kişi kaldı!

Son dakika: Çanakkale'nin Cevatpaşa Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde bir apartmanda 13 Kasım gecesi meydana gelen olayda ayran ve yoğurt fabrikası sahibi Süha Sümer ve Nilgün Akman Sümer çifti, evlerinde feci şekilde öldürülmüş halde bulundu. Olaydan sonra gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden Turgut Yolcu'nun cinayeti geciken kira nedeniyle işlediği belirlenirken, cinayetin detayları ise kan dondurdu.

Son dakika | Çanakkale’de pizzacı ev sahiplerini katletti! Katliam planı tüyler ürpetti: İki kişinin işi bitti sırada iki kişi kaldı!

ESKİ BAŞKAN İLE TARTIŞMIŞ

Olay günü pizza dükkanı işleten Turgut Yolcu, iddiaya göre uzun bir süre dışarıda alkol aldı. Akşam saatlerinde ev sahibi Süha Sümer'in bacanağı olan Çanakkale eski belediye başkanı CHP eski Milletvekili İsmail Özay'ı telefonla arayan Yolcu, alkolünde etkisiyle Özay ile tartışmaya başladı. İddiaya göre eski başkan Özay, telefonda küfür ve tehditler savuran Yolcu'ya telefonda "Hadsiz, haddini bil" dedi.

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Son dakika | Çanakkale’de pizzacı ev sahiplerini katletti! Katliam planı tüyler ürpetti: İki kişinin işi bitti sırada iki kişi kaldı!

EVDE BULAMADI

Alkolünde etkisiyle çılgına dönen Yolcu, arkadaşı Muharrem U'yu arayıp kendisini eski Milletvekili İsmail Özay'ın yazlık olarak kullandığı Güzelyalı'daki evine götürmesini istedi. Özay'ı evde bulamayan Turgut Yolcu arkadaşından kendisini Cevatpaşa Mahallesi'ndeki dükkanına bıraktırdı. Dönüş yolunda Süha Sümer'i arayan Yolcu, kirayı ödemek için eve gelmek istediğini söyledi.

Son dakika | Çanakkale’de pizzacı ev sahiplerini katletti! Katliam planı tüyler ürpetti: İki kişinin işi bitti sırada iki kişi kaldı!

DEFALARCA BIÇAKLADI

İş yerinde de bir süre daha alkol alan Turgut Yolcu, apartmana girip Sümer çiftinin kapısını çaldı. İçeriye giren Yolcu, Süha Sümer ile kapıda tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya döndüğü sırada zorla içeriye giren Yolcu, Süha ve Nilgün Akman Sümer çiftini belinden çıkardığı bıçakla defalarca bıçakladı.

Son dakika | Çanakkale’de pizzacı ev sahiplerini katletti! Katliam planı tüyler ürpetti: İki kişinin işi bitti sırada iki kişi kaldı!

"SIRADA İKİ KİŞİ KALDI"

Cinayetin ardından Çanakkale eski Belediye Başkanı, CHP eski Milletvekili İsmail Özay'ın alt kattaki kapısını çalan Turgut Yolcu, pizza dükkanına inip işyerinin whatss app grubuna " iki kişinin işi bitti, sırada iki kişi kaldı" yazdı.

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