SON DAKİKA: Canlı altın fiyatları gelişmeleri: 14 Haziran 2021 Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç lira?

Kapalıçarşı'dan gelen son dakika altın fiyatları gelişmeleri milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Son dönemde grafiğindeki yükseliş hareketiyle dikkatleri üzerine çeken sarı metalin gram fiyatı gelen son verilere göre; 498 TL olarak kaydedilirken çeyrek fiyatı ise 809 TL'den işlem görüyor. Bu noktada "22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" şeklindeki sorular gün içerisinde yanıt arıyor. Büyük ve küçük ölçekli fark etmeksizin binlerce yatırımcı altının önümüzdeki günlerde nasıl bir yön izleyeceğini merak ediyor. İşte 14 Haziran 2021 altın fiyatları son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar…