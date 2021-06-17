Son dakika canlı altın fiyatları hareketlendi! 17 Haziran 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Uzun vadede yatırım yapmak isteyenler altın fiyatları son dakika hareketliliğini yakından takip ediyor. Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel rakamlar bilgisine bakılmadan kuyumcuların yolu tutulmuyor. Bugün 22 ayar bilezik 454 TL iken gram altın fiyatının 550 TL'nin altına düşmesi piyasaları hareketlendiriyor. İlerleyen günlerde de bu düşüşün sürüp sürmeyeceği yönündeki uzman yorumları büyük ve küçük ölçekli binlerce vatandaşın ilgi odağı oluyor. Koronavirüs salgınından direkt etkilenen altın fiyatları ne kadar? 17 Haziran Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Son dakika canlı ve güncel rakamlar