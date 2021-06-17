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Haberler Yaşam Son dakika canlı altın fiyatları hareketlendi! 17 Haziran 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 17.06.2021 10:42 Güncelleme Tarihi: 17.06.2021 10:43

canlı hareketlendi! 17 Haziran 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek oldu?

Uzun vadede yatırım yapmak isteyenler hareketliliğini yakından takip ediyor. Piyasaların kalbinin attığı 'dan canlı ve güncel rakamlar bilgisine bakılmadan kuyumcuların yolu tutulmuyor. Bugün 22 ayar bilezik 454 TL iken gram altın fiyatının 550 TL'nin altına düşmesi piyasaları hareketlendiriyor. İlerleyen günlerde de bu düşüşün sürüp sürmeyeceği yönündeki uzman yorumları büyük ve küçük ölçekli binlerce vatandaşın ilgi odağı oluyor. Koronavirüs salgınından direkt etkilenen ? 17 Haziran Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Son dakika canlı ve güncel rakamlar

Son dakika canlı altın fiyatları hareketlendi! 17 Haziran 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

canlı ve güncel son dakika haberleri an be an takip ediliyor. Son haftalarda gittikçe hareketlenen geçen sarı metale yoğun ilgi sürüyor. Doların yükselişi karşısında ellerindeki sarı metalin son durumunu merak edenler kuyumcuların yolunu tutuyor. Yaz ayının başlamasıyla düğün mevsimi hız kazanırken gram altının 550 TL'nin altına düşmesi sorgulamaları da ağırlıklı olarak hediye eksenli olarak gerçekleştiriyor. Peki ? 17 Haziran 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı ve güncel altın fiyatları!

Son dakika canlı altın fiyatları hareketlendi! 17 Haziran 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 454,55

SATIŞ: 486,13

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CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.383,00

SATIŞ: 3.434,00

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Son dakika canlı altın fiyatları hareketlendi! 17 Haziran 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.262,07

SATIŞ: 3.326,30

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Son dakika canlı altın fiyatları hareketlendi! 17 Haziran 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.633,00

SATIŞ: 1.671,00

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