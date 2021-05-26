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Haberler Yaşam Son dakika canlı altın fiyatları rekor kırıyor! 26 Mayıs 2021 Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, yarım, tam, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 26.05.2021 06:15 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021 14:09

canlı rekor kırıyor! 26 Mayıs 2021 Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, yarım, tam, çeyrek ve gram , kaç TL?

Piyasaların üçüncü işlem gününde hareketliliği yakından takip ediliyor. Yatırımcılar canlı ve güncel rakamları öğrenmeden kuyumcunu yolunu tutmazken 'dan gelen alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanıyor. Nisan ayındaki yükseliş ivmesini devam ettiren cumhuriyet altın 3 bin lira iken, 22 ayar bilezik 465 TL'den işlem görmeye başladı. Öte yandan altının çeyrek alış fiyatı bugün 831 lira olarak işlem görürken, diğer yatırım altınlarının fiyatı bir miktar değişti. Koronavirüs salgınından direkt olarak etkilenen sarı metalin Mayıs ayı sonuna doğru izleyeceği grafik ise merak konusu oluyor. Buna göre; 26 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, çeyrek ve gram ? İşte canlı ve güncel rakamlar eşliğinde son dakika altın fiyatları...

Son dakika canlı altın fiyatları rekor kırıyor! 26 Mayıs 2021 Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, yarım, tam, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

güncel ve canlı haberleri milyonların gündeminde yer alıyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar ellerindeki sarı metali değerlendirmek için kuyumcuya gitmeden önce canlı rakamları sorguluyor. Geçen aylardaki zirveyi gören sarı metaldeki yükseliş yerini durağanlığa bırakırken bugün 517 TL iken fiyatı 831 liradan işlem görüyor. Alım satım yapmak isteyen kişilerin son durumunu yakından takip ettiği 26 Mayıs 2021 Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, çeyrek ve gram ? Güncel ve canlı

Son dakika canlı altın fiyatları rekor kırıyor! 26 Mayıs 2021 Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, yarım, tam, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 465 ,67

SATIŞ: 497,68

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Son dakika canlı altın fiyatları rekor kırıyor! 26 Mayıs 2021 Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, yarım, tam, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.394,00

SATIŞ: 3.445,00

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Son dakika canlı altın fiyatları rekor kırıyor! 26 Mayıs 2021 Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, yarım, tam, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.391,00

SATIŞ: 3.480,00

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Son dakika canlı altın fiyatları rekor kırıyor! 26 Mayıs 2021 Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, yarım, tam, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.652,00

SATIŞ: 1.703,00

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