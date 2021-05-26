Son dakika canlı altın fiyatları rekor kırıyor! 26 Mayıs 2021 Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, yarım, tam, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Piyasaların üçüncü işlem gününde altın fiyatları son dakika hareketliliği yakından takip ediliyor. Yatırımcılar canlı ve güncel rakamları öğrenmeden kuyumcunu yolunu tutmazken Kapalıçarşı'dan gelen alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanıyor. Nisan ayındaki yükseliş ivmesini devam ettiren cumhuriyet altın 3 bin lira iken, 22 ayar bilezik 465 TL'den işlem görmeye başladı. Öte yandan altının çeyrek alış fiyatı bugün 831 lira olarak işlem görürken, diğer yatırım altınlarının fiyatı bir miktar değişti. Koronavirüs salgınından direkt olarak etkilenen sarı metalin Mayıs ayı sonuna doğru izleyeceği grafik ise merak konusu oluyor. Buna göre; 26 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı ve güncel rakamlar eşliğinde son dakika altın fiyatları...