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Son dakika | Çatı uçmasın diye çekmeye gitti; Arabasını kurtardı kendisi öldü!
Giriş Tarihi: 20.04.2022 08:31
Güncelleme Tarihi: 20.04.2022
08:31
Son dakika | Çatı uçmasın diye çekmeye gitti; Arabasını kurtardı kendisi öldü!
Son dakika haberler: Kayseri'de saatteki hızı 60 kilometreyi bulan fırtınada otomobilini çatı uçmalarından korumak için site dışına çıkaran Yavuz Pöge'nin üzerine çatı uçtu. Otomobilini saniyeler önce çektiği yerden yürüyerek evine dönen Yavuz Pöge, üzerine gelen çatıyı görerek kaçmaya çalıştı. Bir ayağı aksak olduğu için hızlı hareket edemeyen Pöge, çatı parçalarının altında kalarak hayatını kaybetti.