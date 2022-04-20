Son dakika | Çatı uçmasın diye çekmeye gitti; Arabasını kurtardı kendisi öldü!

SON ANDA KAÇMAK İSTEDİ BAŞARAMADI

Büyük bir gürültüyle kopan çatının üzerine doğru geldiğini fark eden Yavuz Pöge, kaçmaya çalıştı. Bir ayağı aksak olduğu için hızlı hareket edemeyen Pöge, çatıdan kopan moloz yığının altında kaldı.