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Haberler Yaşam Son dakika | Çatı uçmasın diye çekmeye gitti; Arabasını kurtardı kendisi öldü!
Giriş Tarihi: 20.04.2022 08:31 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022 08:31

Son dakika | Çatı uçmasın diye çekmeye gitti; Arabasını kurtardı kendisi öldü!

Son dakika haberler: Kayseri'de saatteki hızı 60 kilometreyi bulan fırtınada otomobilini çatı uçmalarından korumak için site dışına çıkaran Yavuz Pöge'nin üzerine çatı uçtu. Otomobilini saniyeler önce çektiği yerden yürüyerek evine dönen Yavuz Pöge, üzerine gelen çatıyı görerek kaçmaya çalıştı. Bir ayağı aksak olduğu için hızlı hareket edemeyen Pöge, çatı parçalarının altında kalarak hayatını kaybetti.

Ali ALTUNTAŞ
Son dakika | Çatı uçmasın diye çekmeye gitti; Arabasını kurtardı kendisi öldü!

Son dakika haberler: Kayseri'de sabah saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar çok sayıda binanın çatısını uçurdu. Kopan çatı parçalarının üzerine düştüğü onlarca otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kayseri'de fotoğrafçılık yapan evli ve çocuk babası Yavuz Pöge, otomobilini fırtınadan korumak isterken uçan çatının altında kaldı.

Son dakika | Çatı uçmasın diye çekmeye gitti; Arabasını kurtardı kendisi öldü!

Yıllarca fotoğrafçılık yapan Yavuz Pöge'den geriye ünlülerle çektirdiği fotoğrafları kaldı.

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Son dakika | Çatı uçmasın diye çekmeye gitti; Arabasını kurtardı kendisi öldü!

OTOMOBİLİNİ KURTARDI KENDİ CANINI KURTARAMADI

Kocasinan İlçesi Yavuzlar Mahallesinde oturduğu sitenin otoparkında bulunan otomobilini çatı uçması ihtimaline karşın site dışarısına çıkaran Yavuz Pöge, aracını park ettikten sonra evine gitmek için sitenin bahçe kapısından içeri girdi. Bu sırada başka bir apartmanın fırtına nedeniyle uçan çatısı Yavuz Pöge'nin üzerine uçtu.

Son dakika | Çatı uçmasın diye çekmeye gitti; Arabasını kurtardı kendisi öldü!

SON ANDA KAÇMAK İSTEDİ BAŞARAMADI

Büyük bir gürültüyle kopan çatının üzerine doğru geldiğini fark eden Yavuz Pöge, kaçmaya çalıştı. Bir ayağı aksak olduğu için hızlı hareket edemeyen Pöge, çatıdan kopan moloz yığının altında kaldı.

Son dakika | Çatı uçmasın diye çekmeye gitti; Arabasını kurtardı kendisi öldü!

Sadece bir adımla uçan çatının altında kalan Yavuz Pöge'nin o anları, oturduğu sitenin güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi.

SON DAKİKA