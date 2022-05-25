Haberler Yaşam Son dakika: Cemre Bilmez ve arkadaşlarının intihar notu ortaya çıktı! İsmini vermek istemeyen arkadaşı anlattı!

Giriş Tarihi: 25.05.2022 11:22 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 11:24

Son dakika: Cemre Bilmez ve arkadaşlarının intihar notu ortaya çıktı! İsmini vermek istemeyen arkadaşı anlattı!

Son dakika haberi: İstanbul Kartal'da intihar etmek üzere buluştuğu iddia edilen 3 gencin bulunduğu evde kan donduran anlar yaşandı. 1 genç öldü, biri ağır yaralandı. Diğeri ise son anda intihardan vazgeçti. İntihardan vazgeçen Y.İ.B. ilk ifadesinde "Biz 3 arkadaş intihar etmek için anlaştık" dedi. Genç kadından kaldığı ileri sürülen intihar notunda "Beni Bilal'in yanına gömün" ifadelerinin yazılı olduğu kayıtlara geçti. Hayatını kaybeden genç kızın ismini vermek istemeyen arkadaşı ise şunları söyledi. İşte son dakika gelişmeleri…