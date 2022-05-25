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Haberler Yaşam Son dakika: Cemre Bilmez ve arkadaşlarının intihar notu ortaya çıktı! İsmini vermek istemeyen arkadaşı anlattı!
Giriş Tarihi: 25.05.2022 11:22 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 11:24

Son dakika: Cemre Bilmez ve arkadaşlarının intihar notu ortaya çıktı! İsmini vermek istemeyen arkadaşı anlattı!

Son dakika haberi: İstanbul Kartal'da intihar etmek üzere buluştuğu iddia edilen 3 gencin bulunduğu evde kan donduran anlar yaşandı. 1 genç öldü, biri ağır yaralandı. Diğeri ise son anda intihardan vazgeçti. İntihardan vazgeçen Y.İ.B. ilk ifadesinde "Biz 3 arkadaş intihar etmek için anlaştık" dedi. Genç kadından kaldığı ileri sürülen intihar notunda "Beni Bilal'in yanına gömün" ifadelerinin yazılı olduğu kayıtlara geçti. Hayatını kaybeden genç kızın ismini vermek istemeyen arkadaşı ise şunları söyledi. İşte son dakika gelişmeleri…

Yunus Emre KAVAK
BULUT YAMANDAĞ
DHA
Son dakika: Cemre Bilmez ve arkadaşlarının intihar notu ortaya çıktı! İsmini vermek istemeyen arkadaşı anlattı!

Son dakika haberi: Esrarengiz olay İstanbul Kartal'da meydana geldi. İddiaya göre bir apartman dairesinde yaşayan Cemre Bilmez dün akşam saatlerinde Mehmet Bilal B. ve Y.İ.B. isimli iki arkadaşıyla birlikte evine geldi. Sabahın ilk saatlerine gelindiğinde Cemre Bilmez ve Mehmet Bilal B. başlarından silahla vuruldu. İkili kanlar içerisinde kalırken Y.İ.B. ise polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Son dakika: Cemre Bilmez ve arkadaşlarının intihar notu ortaya çıktı! İsmini vermek istemeyen arkadaşı anlattı!

GENÇ KIZ ÖLDÜ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Cemre Bilmez'in yaşamını kaybettiğini, Mehmet Bilal B.'nin ise yaşam fonksiyonlarının devam ettiği kaydetti. Genç adam acil servisle hastaneye kaldırılırken, evdeki Y.İ.B. ise gözaltına alındı. Evde yapılan incelemelerde ise intihar notu olduğu ileri sürülen yazılı kağıtlar bulundu.

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Son dakika: Cemre Bilmez ve arkadaşlarının intihar notu ortaya çıktı! İsmini vermek istemeyen arkadaşı anlattı!

'İNTİHAR İÇİN BİR ARAYA GELDİK'

Gözaltındaki Y.İ.B.'in polise verdiği sözlü ifadesinde "Biz 3 arkadaş intihar etmek için anlaştık. Sabah bir araya geldik. Bir arkadaşımızdan tabanca aldık. Cemre ve Mehmet Bilal tabanca ile başlarına ateş ettiler. Onları o halde görünce, vazgeçerek sağlık ekiplerine haber verdim" dediği öğrenildi.

Son dakika: Cemre Bilmez ve arkadaşlarının intihar notu ortaya çıktı! İsmini vermek istemeyen arkadaşı anlattı!

'BENİ BİLAL'İN YANINA GÖMÜN'

Öte yandan evde bulunan ve Cemre Bilmez'e ait olduğu değerlendirilen intihar notunda "Diyarbakır ve Adana'ya gömmeyin, beni Bilal'in yanına gömün." dediği ailesine "Beni sevmeniz için her şeyi yaptım" yazdığı kaydedildi.

Son dakika: Cemre Bilmez ve arkadaşlarının intihar notu ortaya çıktı! İsmini vermek istemeyen arkadaşı anlattı!

'SİZİ ÇOK ÜZDÜM'

Ağır yaralı olan Mehmet Bilal B.'ye ait olduğu değerlendirilen notta ise "Burak ağabey sana layık olamadım... Babam gibiydin. Anne ve baba sizi de çok üzdüm. Kusura bırakmayın" ifadelerine yer verildiği belirlendi.

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