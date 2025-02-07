SON DAKİKA... Cep telefona verdiği ’evet’ cevabı hayatını kararttı: Tüm parasını dolandırıcılara kaptırdı!

Eren, soruşturma devam ederken 9 Aralık'ta 20 bin lira, 20 Aralık'ta 91 bin lira ve bu ayın 7'sinde 13 bin 500 liralık bir ödeme daha geldiğini belirterek "Ancak bu işlemlerde ne bir imzam var ne bir onayım ne de bir irtibatım. Her şey, benim uyuduğum gece yarısı gerçekleşmiş. Kredi kartı talebim olmamış, kredi istememişim. Hatta gece saat 02.00'de Dubai'de alışveriş yapılmış. Buna rağmen banka benden bu parayı ödememi istiyor" ifadelerini kullandı.