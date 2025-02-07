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SON DAKİKA... Cep telefona verdiği 'evet' cevabı hayatını kararttı: Tüm parasını dolandırıcılara kaptırdı!
Giriş Tarihi: 07.02.2025 10:44
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025
10:44
SON DAKİKA... Cep telefona verdiği 'evet' cevabı hayatını kararttı: Tüm parasını dolandırıcılara kaptırdı!
Giresun'da yaşayan 80 yaşındaki Halis Eren, dolandırıcıların son kurbanıydı… Telefonda verdiği evet cevabı ile sahtekarların ağına düşen Eren, adına açılan bir hesap üzerinden yüzbinlerce lira çekildiğini ve bu borcun banka tarafından kendisine fatura edildiğini belirterek hukuk mücadelesi başlattı. Kaybettiği paranın miktarı ise dudak uçuklattı.