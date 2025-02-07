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Giriş Tarihi: 07.02.2025 10:44 Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 10:44

SON DAKİKA... Cep telefona verdiği 'evet' cevabı hayatını kararttı: Tüm parasını dolandırıcılara kaptırdı!

Giresun'da yaşayan 80 yaşındaki Halis Eren, dolandırıcıların son kurbanıydı… Telefonda verdiği evet cevabı ile sahtekarların ağına düşen Eren, adına açılan bir hesap üzerinden yüzbinlerce lira çekildiğini ve bu borcun banka tarafından kendisine fatura edildiğini belirterek hukuk mücadelesi başlattı. Kaybettiği paranın miktarı ise dudak uçuklattı.

İHA
SON DAKİKA... Cep telefona verdiği ’evet’ cevabı hayatını kararttı: Tüm parasını dolandırıcılara kaptırdı!

Giresun'un Eynesil ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Halis Eren, telefonda verdiği "Evet" cevabı ile dolandırıcılara toplam 570 bin lirasını kaptırdı. Bir gece yarısı adına açılan bir hesap üzerinden yüzbinlerce lira çekildiğini ve bu borcun banka tarafından kendisine fatura edildiğini ileri süren Eren, olayın ardından savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu, bu süreçte de telefon dolandırıcıları tarafından da dolandırıldığını kaydetti.

SON DAKİKA... Cep telefona verdiği ’evet’ cevabı hayatını kararttı: Tüm parasını dolandırıcılara kaptırdı!

"ADIMA HESAP AÇILDI, PARA ÇEKİLDİ"

Başından geçenleri anlatan emekli diş hekimi Halis Eren, uzun yıllardır çalıştığı banka hesabı üzerinden dolandırıldığını anlatarak "Uzun yıllardır bir bankayla çalışıyorum. Ancak Kasım ayının 12'sinde, gece saat 01.00'de adıma bir hesap açılmış. Aynı saatte 550 bin lira kredi çekilerek, bir de kredi kartı çıkarılmış. Gece yarısı saat 01.00'de kredi kartı hesabından 5 bin lira, 02.11'de 5 bin lira, 01.20'de 5 bin lira ve 01.42'de bir kez daha 5 bin lira çekilmiş. Banka, bu parayı ödemediği gibi, hesabımda bulunan 20 bin lirayı da bu borca tahsil etti" dedi.

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SON DAKİKA... Cep telefona verdiği ’evet’ cevabı hayatını kararttı: Tüm parasını dolandırıcılara kaptırdı!

HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATTI

Olayın ardından bankaya giderek yetkililerle görüşen Eren, "Dokümanlarımı aldılar ancak 'Bilgi veremiyoruz' diyerek detaylı açıklama yapmadılar. Bunun üzerine savcılığa suç duyurusunda bulundum ve şu anda sürecin sonucunu bekliyorum" diye konuştu.

SON DAKİKA... Cep telefona verdiği ’evet’ cevabı hayatını kararttı: Tüm parasını dolandırıcılara kaptırdı!

Eren, soruşturma devam ederken 9 Aralık'ta 20 bin lira, 20 Aralık'ta 91 bin lira ve bu ayın 7'sinde 13 bin 500 liralık bir ödeme daha geldiğini belirterek "Ancak bu işlemlerde ne bir imzam var ne bir onayım ne de bir irtibatım. Her şey, benim uyuduğum gece yarısı gerçekleşmiş. Kredi kartı talebim olmamış, kredi istememişim. Hatta gece saat 02.00'de Dubai'de alışveriş yapılmış. Buna rağmen banka benden bu parayı ödememi istiyor" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA... Cep telefona verdiği ’evet’ cevabı hayatını kararttı: Tüm parasını dolandırıcılara kaptırdı!

"EVET" DİYEREK SAHTE ONAY ALINDI!

Olayın başka bir boyutunun da telefon dolandırıcılığı olduğunu söyleyen Eren, "Telefonum çaldı. Arayan kişi, 'Ben Eynesil İlçe Emniyet Müdürü Halis Eren'le mi görüşüyorum?' diye sordu. O an duraksamadan 'Evet' dedim. Ardından, 'Ören Beldesi yol sapağında bulunan alışveriş marketinin üzerinde mi oturuyorsunuz?' diye sordu. Yine 'Evet' dedim. Ancak o an şüphelendim ve 'Siz kimsiniz?' diye sordum. İsmini söyleyemeyince tepki gösterdim ve telefon kapandı" şeklinde konuştu.

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