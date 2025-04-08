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Haberler Yaşam SON DAKİKA! Çete savaşlarında 'hapishane' operasyonu: Şoke eden kaçma planı! Barış Boyun'un adamları...
Giriş Tarihi: 08.04.2025 09:01 Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 09:02

SON DAKİKA! Çete savaşlarında 'hapishane' operasyonu: Şoke eden kaçma planı! Barış Boyun'un adamları...

Son dakika haberi: Yunanistan'ın başkenti Atina'da 2 yıl önce Barış Boyun'un adamları olduğu öne sürülen 6 Türk'ün öldürülmesiyle ilgili tutuklanarak cezaevine gönderilen aralarında 12 Türk'ün bulunduğu 20'ye yakın mahkum, Korydallos Hapishaesi'nde kaçma hazırlığı yaptıkları sırada yakalandı. Mahkumların gardiyanları rehin alarak cezaevinde isyan çıkarmak için günlerdir masa başında plan yaptıkları ortaya çıkarken, koğuşlar da yapılan aramada suikast silahları, mermiler ve çeşitli haplar ele geçirildi.

Ümit Erkan DEMİRCAN
SON DAKİKA! Çete savaşlarında ’hapishane’ operasyonu: Şoke eden kaçma planı! Barış Boyun’un adamları...

Son dakika haberi... Yunanistan'ın başkenti Atina'nın Artemida banliyösünde 13 Eylül 2023 tarihinde meydana gelen kanlı saldırı, Avrupa basınında geniş yer almıştı.

SON DAKİKA! Çete savaşlarında ’hapishane’ operasyonu: Şoke eden kaçma planı! Barış Boyun’un adamları...

İtalya'da İnterpol tarafından yakalanan 'Ölüm Çetesi' lideri Barış Boyun'un adamları olduğu iddia edilen 6 kişi, sahte Alman plakalı lacivert bir arabanın içinde Atina yakınlarında seyir halindeki ilerlerken silahlı saldırıya uğradı. Saldırı da Abdurrahman T. (22), Burak T. (23), Ozan Kağan T. (24), Dorukhan Ersu B. (31) ve Ömer K. (24) hayatını kaybetti.

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SON DAKİKA! Çete savaşlarında ’hapishane’ operasyonu: Şoke eden kaçma planı! Barış Boyun’un adamları...

3'Ü BARIŞ BOYUN'UN ADAMLARI

Faillerin, kurbanları olay yerindeki bir toplantıya çağırıp daha sonra gafil avlayarak infaz ettikleri belirlenirken, infaz edilenlerden 3'ünün Kırmızı Bülten'le aranan İtalya'daki suç örgütü lideri Barış Boyun'un adamları olduğu ortaya çıktı.

SON DAKİKA! Çete savaşlarında ’hapishane’ operasyonu: Şoke eden kaçma planı! Barış Boyun’un adamları...

ONLARCA TÜRK TUTUKLANDI

Elde edilen bilgiler doğrultusunda infaza adı karışan aralarında Yunan ve Arnavut vatandaşlarının da bulunduğu 12'si Türk 20 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, geçtiğimiz Cumartesi günü Türklerin kaldığı Korydallos Cezaevi'nin 6. koğuşunda ilginç bir gelişme yaşandı.

SON DAKİKA! Çete savaşlarında ’hapishane’ operasyonu: Şoke eden kaçma planı! Barış Boyun’un adamları...

KAÇMA HAZIRLIĞINDA YAKALANDILAR

6 kişinin infazından sorumlu bir grup Türk mahkumun, bir hapishane görevlisini rehin alarak kaçmayı planladıklarına dair bilgi alan DAOE polis ekibi, 6. Koğuşa baskın düzenledi.