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SON DAKİKA! Çete savaşlarında 'hapishane' operasyonu: Şoke eden kaçma planı! Barış Boyun'un adamları...
Giriş Tarihi: 08.04.2025 09:01
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025
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SON DAKİKA! Çete savaşlarında 'hapishane' operasyonu: Şoke eden kaçma planı! Barış Boyun'un adamları...
Son dakika haberi: Yunanistan'ın başkenti Atina'da 2 yıl önce Barış Boyun'un adamları olduğu öne sürülen 6 Türk'ün öldürülmesiyle ilgili tutuklanarak cezaevine gönderilen aralarında 12 Türk'ün bulunduğu 20'ye yakın mahkum, Korydallos Hapishaesi'nde kaçma hazırlığı yaptıkları sırada yakalandı. Mahkumların gardiyanları rehin alarak cezaevinde isyan çıkarmak için günlerdir masa başında plan yaptıkları ortaya çıkarken, koğuşlar da yapılan aramada suikast silahları, mermiler ve çeşitli haplar ele geçirildi.