SON DAKİKA! Çete savaşlarında ’hapishane’ operasyonu: Şoke eden kaçma planı! Barış Boyun’un adamları...

İtalya'da İnterpol tarafından yakalanan 'Ölüm Çetesi' lideri Barış Boyun'un adamları olduğu iddia edilen 6 kişi, sahte Alman plakalı lacivert bir arabanın içinde Atina yakınlarında seyir halindeki ilerlerken silahlı saldırıya uğradı. Saldırı da Abdurrahman T. (22), Burak T. (23), Ozan Kağan T. (24), Dorukhan Ersu B. (31) ve Ömer K. (24) hayatını kaybetti.