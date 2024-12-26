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SON DAKİKA: CHATGPT ÇÖKTÜ MÜ? 26 Aralık 2024 ChatGPT neden cevap vermiyor, ne zaman düzelecek?
Giriş Tarihi: 26.12.2024 23:09
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024
23:09
SON DAKİKA: CHATGPT ÇÖKTÜ MÜ? 26 Aralık 2024 ChatGPT neden cevap vermiyor, ne zaman düzelecek?
ChatGPT çöktü mü son dakika haberleri arasında yerini aldı. Diyalog kurmada ustalaştırılmış yapay zeka robotu pek çok alanda kullanılıyor. Kullanıcıların yapay zekaya sordukları sorulardan cevap alamaması nedeniyle araştırmalar hız kazandı. Peki; 26 Aralık 2024 ChatGPT cevap vermiyor hatası ne zaman düzelir, neden açılmıyor?