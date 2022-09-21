Son dakika | CHP’de bir taciz skandalı daha! Mağdur kadın anlattı: Kılıçdaroğlu’na anlattım...

Genç kadın "Ablası Ulaşım A.Ş.'de müdür olan ve metroda bakım görevlisi olarak Cumhur Aygün, bana 'çıkış listeleri hazırlanıyor. Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Özdemir'i tanıyorum. Seni ona anlattım, 'Kent Kart'a alırız' dedi. Mersin'e rakı balığa gideriz. Hallederiz' teklifinde bulundu. Kabul etmeyince, bu kez taciz etti. Şikayetçi olunca uzaklaştırma cezası aldı. Kadir Özdemir, işyerime gelip, 'şikayetimden vazgeç, yoksa iki çocuğuna yazık olur' diye tehdit etti. Ben de çocuklarım ve ekmeğim için şikayetimden vazgeçtim. Ardından beni, 8 ayda 4 kez çeşitli yerlere sürgüne gönderip mobbing uyguladı. Dayanamadım ve 2021'de istifa ettim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mail atıp, yaşadıklarımı anlattım ama hiçbir şey yapmadılar" dedi.