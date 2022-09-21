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Haberler Yaşam Son dakika | CHP'de bir taciz skandalı daha! Mağdur kadın anlattı: Kılıçdaroğlu'na anlattım...
Giriş Tarihi: 21.09.2022 07:05 Güncelleme Tarihi: 21.09.2022 07:58

Son dakika | CHP'de bir taciz skandalı daha! Mağdur kadın anlattı: Kılıçdaroğlu'na anlattım...

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nde, ASKİ'de yaşanan taciz skandalına Ulaşım A.Ş.'de eklendi. Metroda güvenlik görevlisi olarak çalışırken, yaşadığı taciz ve mobbing yüzünden istifa eden Ö.Ö. (39), 2020'de uğradığı tacizi SABAH'a anlattı: "Kılıçdaroğlu'na 'taciz edildim' diye mail attım ilgilenmediler"

MURAT KARAMAN
Son dakika | CHP’de bir taciz skandalı daha! Mağdur kadın anlattı: Kılıçdaroğlu’na anlattım...

Son dakika taciz haberleri: CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nde, ASKİ'de yaşanan taciz skandalına Ulaşım A.Ş.'de eklendi. Metroda güvenlik görevlisi olarak çalışırken, yaşadığı taciz ve mobbing yüzünden istifa eden Ö.Ö. (39), 2020'de uğradığı tacizi ve arkasından gelen örtbas zincirini tek tek SABAH'a anlattı:

Son dakika | CHP’de bir taciz skandalı daha! Mağdur kadın anlattı: Kılıçdaroğlu’na anlattım...

Genç kadın "Ablası Ulaşım A.Ş.'de müdür olan ve metroda bakım görevlisi olarak Cumhur Aygün, bana 'çıkış listeleri hazırlanıyor. Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Özdemir'i tanıyorum. Seni ona anlattım, 'Kent Kart'a alırız' dedi. Mersin'e rakı balığa gideriz. Hallederiz' teklifinde bulundu. Kabul etmeyince, bu kez taciz etti. Şikayetçi olunca uzaklaştırma cezası aldı. Kadir Özdemir, işyerime gelip, 'şikayetimden vazgeç, yoksa iki çocuğuna yazık olur' diye tehdit etti. Ben de çocuklarım ve ekmeğim için şikayetimden vazgeçtim. Ardından beni, 8 ayda 4 kez çeşitli yerlere sürgüne gönderip mobbing uyguladı. Dayanamadım ve 2021'de istifa ettim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mail atıp, yaşadıklarımı anlattım ama hiçbir şey yapmadılar" dedi.

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Son dakika | CHP’de bir taciz skandalı daha! Mağdur kadın anlattı: Kılıçdaroğlu’na anlattım...

İŞTE ADIM ADIM GELEN TACİZ VE SONRASINDA CHP'DE GENÇ KADINA YAŞATILANLAR

2 çocuk annesi Ö.Ö. 2012 yılında Adana Büyükşehir Belediyesi'nde metro duraklarında güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2019 yerel seçimlerinde CHP'nin göreve gelmesinin ardından Belediye Başkanı Zeydan Karalar tarafından "Bankamatikçiler" diyerek işçiler çıkarılmaya başlandı.

Son dakika | CHP’de bir taciz skandalı daha! Mağdur kadın anlattı: Kılıçdaroğlu’na anlattım...

SENİ BAŞKANA ANLATTIM; RAKI BALIK...

Metroda bakımcı olarak çalışan ablası Ulaşım A.Ş.'de müdür eşi ise aynı yerde sözleşmeli personel olan Cumhur Aygün (53) çıkışlarından tedirgin olan Ö.Ö.'ye iddiaya göre, 'Seni Kadir başkana anlattım. Birimini değişeceğiz, Kent Kart'a alacağız. Mersin'e rakı balığa gider hallederiz' dedi.

Son dakika | CHP’de bir taciz skandalı daha! Mağdur kadın anlattı: Kılıçdaroğlu’na anlattım...

Ö.Ö.'YE YAKLAŞMAMA CEZASI

Aygün'ün bu teklifini Ö.Ö. kabul etmedi. Ancak Cumhur Aygün, Ö.Ö.'yü telefon mesajlarıyla taciz etmeye başladı. Taciz mesajlarından psikolojisi bozulan Ö.Ö.,10 Eylül 2020'de Aygün hakkında şikayetçi oldu. Adana 1. Aile Mahkemesi aynı gün Cumhur Aygün hakkında Ö.Ö.'ye bir ay yaklaşmama cezası verdi.

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