Haberler
Yaşam
Son dakika | CHP'de bir taciz skandalı daha! Mağdur kadın anlattı: Kılıçdaroğlu'na anlattım...
Giriş Tarihi: 21.09.2022 07:05
Güncelleme Tarihi: 21.09.2022
07:58
Son dakika | CHP'de bir taciz skandalı daha! Mağdur kadın anlattı: Kılıçdaroğlu'na anlattım...
CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nde, ASKİ'de yaşanan taciz skandalına Ulaşım A.Ş.'de eklendi. Metroda güvenlik görevlisi olarak çalışırken, yaşadığı taciz ve mobbing yüzünden istifa eden Ö.Ö. (39), 2020'de uğradığı tacizi SABAH'a anlattı: "Kılıçdaroğlu'na 'taciz edildim' diye mail attım ilgilenmediler"