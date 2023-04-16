Son dakika | CHP’de taksitle maaş skandalı! İlçe belediyesini bile yönetemediler

Son dört ayın maaşını bin lira 500 lira, 2 bin lira gibi komik rakamlarla, 6 - 7 taksit halinde aldık. Şubat ayı için hesabımıza 2 taksit halinde toplamda 7 bin lira para yattı. İçeride daha 1.5 maaş alacağımız var. Bu para ne zaman ödenecek, nasıl ödenecek bilmiyoruz. Artık işe gidip gelirken bindiğimiz otobüsün bilet ücretini dahi karşılayamaz duruma geldik.