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Haberler Yaşam Son dakika | CHP'de taksitle maaş skandalı! İlçe belediyesini bile yönetemediler
Giriş Tarihi: 16.04.2023 08:38 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023 09:05

Son dakika | CHP'de taksitle maaş skandalı! İlçe belediyesini bile yönetemediler

Son dakika haberler. İzmir'de CHP'li Karşıyaka Belediyesi işçi maaşlarını bile taksite bağladı. Öyle ki emekçilerin 1 aylık maaşları bile 7 taksitle ödendi. İşçilerden bazıları çocuğuna doğum gününde pasta bile alamazken, bazıları yol parası olmadığı için işe yürüyerek gitmeye başladı

Ceyhan TORLAK
Son dakika | CHP’de taksitle maaş skandalı! İlçe belediyesini bile yönetemediler

İzmir'de CHP'li Karşıyaka Belediyesi'nde taksit taksit maaş alan ve borçlarını ödeyemedikleri için tefecilerin eline düşen işçiler SABAH'a konuştu. İşçiler, "Çocuğuma doğum gününde bir pasta dahi alamıyoruz. Okula giden çocuğumuza harçlık veremediği için intihar etmeyi düşünen arkadaşlarımız var. Yol parası olmadığı için işe yürüyerek gitmek zorunda kalıyoruz" dedi.

Son dakika | CHP’de taksitle maaş skandalı! İlçe belediyesini bile yönetemediler

CHP'li Karşıyaka Belediyesi şirketi Kent A.Ş.'de çalışan 900 kişi ile Personel A.Ş.'deki bin 400 işçi geçtiğimiz Mart ayında iş bırakma eylemi yaparak tepkilerini dile getirdi. Temizlik işçilerinin iş bırakması sonucu ilçe genelinde çöp dağları oluşmuştu.

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Son dakika | CHP’de taksitle maaş skandalı! İlçe belediyesini bile yönetemediler

Maaşlarını 7-8 taksitte alan işçiler borçlarını ödeyemedikleri için tefecilerin eline düştü. İşçilerin eyleminin ardından apar topar sendika ile görüşen Karşıyaka Belediyesi yönetimi, ödemelerin en kısa sürede yapılacağını belirtince eylem sona erdi. Ancak aradan geçen sürede değişen bir şey olmadı, sözler havada kaldı.

Son dakika | CHP’de taksitle maaş skandalı! İlçe belediyesini bile yönetemediler

İŞÇİLER SABAH'A KONUŞTU

Büyük sıkıntılar yaşayan işçiler yaşadıklarını SABAH'a anlattı. Evli bir çocuk babası işçi A.D., "Benim bütün gelirim, her şeyim Kent A.Ş'den aldığım maaşa bağlı. Maaşların parça parça ödenmesi, geriye dönüklerimizi alamamamız bizim yaşam koşullarımızı aşırı derecede kısıtladı.

Son dakika | CHP’de taksitle maaş skandalı! İlçe belediyesini bile yönetemediler

Son dört ayın maaşını bin lira 500 lira, 2 bin lira gibi komik rakamlarla, 6 - 7 taksit halinde aldık. Şubat ayı için hesabımıza 2 taksit halinde toplamda 7 bin lira para yattı. İçeride daha 1.5 maaş alacağımız var. Bu para ne zaman ödenecek, nasıl ödenecek bilmiyoruz. Artık işe gidip gelirken bindiğimiz otobüsün bilet ücretini dahi karşılayamaz duruma geldik.

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