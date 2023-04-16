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Son dakika | CHP'de taksitle maaş skandalı! İlçe belediyesini bile yönetemediler
Giriş Tarihi: 16.04.2023 08:38
Güncelleme Tarihi: 16.04.2023
09:05
Son dakika | CHP'de taksitle maaş skandalı! İlçe belediyesini bile yönetemediler
Son dakika haberler. İzmir'de CHP'li Karşıyaka Belediyesi işçi maaşlarını bile taksite bağladı. Öyle ki emekçilerin 1 aylık maaşları bile 7 taksitle ödendi. İşçilerden bazıları çocuğuna doğum gününde pasta bile alamazken, bazıları yol parası olmadığı için işe yürüyerek gitmeye başladı