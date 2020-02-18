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SON DAKİKA! Çökmeden bir gün önce çekildi! Bahçelievler'deki binanın içinden dehşet veren görüntüler...

SON DAKİKA! Çökmeden bir gün önce çekildi! Bahçelievler'deki binanın içinden dehşet veren görüntüler...

Bahçelievler'de geçtiğimiz günlerde çöken binanın görüntüleri ortaya çıktı. Bina çökmeden bir gün önce çekilen görüntülerde büyük hasar görülüyor. Kolonların içindeki demirler göze çarparken, bazı demirlerin ise eğilmiş olması dikkat çekiyor. İşte Bahçelievler'deki çöken binanın bir gün önce çekilmiş olan dehşet verici görüntüleri...

Giriş Tarihi: 18.02.2020 17:08 Güncelleme Tarihi: 18.02.2020 17:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





