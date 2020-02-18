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  • SON DAKİKA! Çökmeden bir gün önce çekildi! Bahçelievler'deki binanın içinden dehşet veren görüntüler...

! Çökmeden bir gün önce çekildi! Bahçelievler'deki binanın içinden dehşet veren görüntüler...

Bahçelievler'de geçtiğimiz günlerde çöken binanın görüntüleri ortaya çıktı. Bina çökmeden bir gün önce çekilen görüntülerde büyük hasar görülüyor. Kolonların içindeki demirler göze çarparken, bazı demirlerin ise eğilmiş olması dikkat çekiyor. İşte Bahçelievler'deki çöken binanın bir gün önce çekilmiş olan dehşet verici görüntüleri...

Giriş Tarihi: 18.02.2020 17:08 Güncelleme Tarihi: 18.02.2020 17:10
SON DAKİKA! Çökmeden bir gün önce çekildi! Bahçelievler'deki binanın içinden dehşet veren görüntüler...

Bahçelievler'de 7 katlı binanın çökmeden bir gün önce çekilen kolon ve kirişlerinin fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraflarda kolon ve kirişlerdeki büyük hasar dikkat çekiyor.

SON DAKİKA! Çökmeden bir gün önce çekildi! Bahçelievler'deki binanın içinden dehşet veren görüntüler...

Siyavuşpaşa Mahallesi Emek Caddesi'nde bulunan 7 katlı bina geçtiğimiz cuma günü büyük bir gürültü ile çöktü. Çökme sonucu bir kişi yaralanırken çevredeki binalarda hasar oluştu.

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SON DAKİKA! Çökmeden bir gün önce çekildi! Bahçelievler'deki binanın içinden dehşet veren görüntüler...

Bir ay önce boşalttığını belirtilen binanın çökmeden bir gün önce bodrum katında çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. Kolon ve kirişlerdeki büyük hasar dikkat çekiyor.

SON DAKİKA! Çökmeden bir gün önce çekildi! Bahçelievler'deki binanın içinden dehşet veren görüntüler...

Betonu dökülen kolon ve kirişlerde demirlerin de yamulduğu görülüyor. Fotoğrafların çekilmesinin bir gün sonra saatler 14.44'ü gösterdiğinde 7 katlı Hacı Temur Apartmanı büyük bir gürültüyle çöktü.

SON DAKİKA! Çökmeden bir gün önce çekildi! Bahçelievler'deki binanın içinden dehşet veren görüntüler...

Belediyeden yapılan açıklamada ise binanın çökmeden bir gün sonra yıkılacağı kaydedildi

SON DAKİKA! Çökmeden bir gün önce çekildi! Bahçelievler'deki binanın içinden dehşet veren görüntüler...
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SON DAKİKA! Çökmeden bir gün önce çekildi! Bahçelievler'deki binanın içinden dehşet veren görüntüler...
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