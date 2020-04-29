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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Corona virüs ne zaman bitecek, işte normalleşme haritası...

HABERİ: ? ne zaman bitecek, işte normalleşme haritası...

normalleşme takvimi hakkında bilgileri geliyor. Ülkemizde alınan corona virüs önlemleri sonuç vermeye başladı. Toplam vaka sayısı 114.653 olarak açıklanırken ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı da 2.992 oldu. Son günlerde vaka artış hızında da ciddi bir düşüş söz konusu. Bu bilgiler ışığında Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı hakkında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanan Bakanlar Kurulu, 1 Mayıs Cuma günü de 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı kararı almıştı. Hastalıkla mücadelede kazanılan başarılarla birlikte bayramın birinci günü olan 24 Mayıs Pazar da sokağa çıkma yasağı olması gündemde. Korunaklı otellerin de açılması bekleniyor, peki ? İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 29.04.2020 09:20 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 09:22
SON DAKİKA: Corona virüs ne zaman bitecek: Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı, okullar ne zaman açılacak? Corona planı...

SON DAKİKA: Corona virüs ne zaman bitecek: Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı, okullar ne zaman açılacak? Corona planı...

Başkan Erdoğan'ın kullandığı 'Tünelin ucundaki ışık göründü' ifadesi hepimize umut verdi, bu noktada 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağına uymaları, hafta sonu sokakların boş kalması gibi önlemlerin ne kadar yerinde olduğu da görüldü. Hastalığın bulaşma hızı azalırken 28 Nisan itibariyla iyileşen hasta sayısı 5.018 olurken, yeni vaka sayısı 2.392 oldu. Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı söz konusu olabilir. Milletçe hep birlikte sabrettik bayramdan sonra normalleşme adımları için de sabretmeliyiz. '?' Bu noktada uzaktan eğitimi Mayıs ayı sonuna kadar sürmesi bekleniyor. bilgisine göre otellerin bazıları da bayramdan sonra açılacak.

SON DAKİKA: Corona virüs ne zaman bitecek: Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı, okullar ne zaman açılacak? Corona planı...

SON DAKİKA: Corona virüs ne zaman bitecek: Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı, okullar ne zaman açılacak? Corona planı...

Bakanlıkların ayrı ayrı hazırladığı normalleşme planı, 100 günlük icraat programına benzer şekilde ülke geneline, sektörlere ve illere yönelik yol haritasını içerecek. Erdoğan'ın açıklayacağı planın tüm uygulama aşamaları takvime bağlanacak. Bu dönemde öncelik ekonomiye, ticarete, turizme ve gıdaya verilecek.

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SON DAKİKA: Corona virüs ne zaman bitecek: Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı, okullar ne zaman açılacak? Corona planı...

SON DAKİKA: Corona virüs ne zaman bitecek: Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı, okullar ne zaman açılacak? Corona planı...

BAYRAMIN SON İKİ GÜNÜ BELLİ DEĞİL

Ramazan Bayramı'nın ardından hayata geçirilmeye başlayacak planın ilk aşamasındaki uyum oranlarına ve vakaların seyrine bakılarak normalleşme adımları takvimin ikinci aşamasında genişletilecek.

Hedefe ulaşılamaması durumunda takvim ve hedefler güncellenecek. Buna göre bayram boyunca seyahat kısıtlamalarının sürmesi, cuma gibi bayram namazının da camilerde kılınmaması ve pazar gününe denk gelen Ramazan Bayramı'nın birinci günü olan 24 Mayıs'ta 31 şehirde sokağa çıkma yasağının sürmesi formülünün ağırlık kazandığı belirtiliyor. Bayramın son iki günü yasağın sürüp sürmemesi ise tartışılıyor.

SON DAKİKA: Corona virüs ne zaman bitecek: Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı, okullar ne zaman açılacak? Corona planı...

SON DAKİKA: Corona virüs ne zaman bitecek: Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı, okullar ne zaman açılacak? Corona planı...

TURİZM: SERTİFİKASINI ALAN OTEL AÇILABİLECEK

Normalleşmenin başlayacağı ilk sektörlerden biri turizm olacak. Kabinede gündeme gelen takvime göre Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın dünyada ilk kez uygulayacağı sertifikasyon sistemine göre otellerin sosyal mesafeye göre kademeli olarak açılması planlanıyor. Ramazan Bayramı'nın ardından daha korunaklı ve dışarıyla etkileşimi az olan otellerin öncelikli açılacağı kaydediliyor.

SON DAKİKA: Corona virüs ne zaman bitecek: Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı, okullar ne zaman açılacak? Corona planı...

SON DAKİKA: Corona virüs ne zaman bitecek: Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı, okullar ne zaman açılacak? Corona planı...

Otellerde bakanlığın hazırladığı kurallar listesine uygun şekilde açık büfenin yasaklanması, eğitimli personelle hizmet verilmesi, bekletmeli oda seçeneklerinin uygulanması şartı getirileceği belirtiliyor.

SON DAKİKA: Corona virüs ne zaman bitecek: Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı, okullar ne zaman açılacak? Corona planı...

SON DAKİKA: Corona virüs ne zaman bitecek: Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı, okullar ne zaman açılacak? Corona planı...

EĞİTİM: SINAV SENARYOLARI

Kabinede gündeme gelen bir diğer başlık da 30 Nisan'da sona erecek olan okullarda uzaktan eğitimin uzatılması oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı senaryoya göre tatil, ilk etapta mayıs sonuna kadar uzatılacak, okullar ise örgün eğitime sonbahar döneminde (eylül sonu-ekim başı) başlayacak.

SON DAKİKA: Corona virüs ne zaman bitecek: Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı, okullar ne zaman açılacak? Corona planı...

SON DAKİKA: Corona virüs ne zaman bitecek: Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı, okullar ne zaman açılacak? Corona planı...

Bu süreçte özellikle ortaokul ve liselere yönelik bazı branşlarda yaz aylarında telafi eğitimlerinin yapılabileceği de konuşuluyor. ÖSYM'nin yapacağı sınavların salgının seyrine göre Kurban Bayramı'nın ardından temmuz sonu ya da ağustos başında yine sosyal mesafeye ve tedbirlere uyularak yapılması öngörülüyor.

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