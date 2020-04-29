SON DAKİKA: Corona virüs ne zaman bitecek: Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı, okullar ne zaman açılacak? Corona planı...
BAYRAMIN SON İKİ GÜNÜ BELLİ DEĞİL
Ramazan Bayramı'nın ardından hayata geçirilmeye başlayacak planın ilk aşamasındaki uyum oranlarına ve vakaların seyrine bakılarak normalleşme adımları takvimin ikinci aşamasında genişletilecek.
Hedefe ulaşılamaması durumunda takvim ve hedefler güncellenecek. Buna göre bayram boyunca seyahat kısıtlamalarının sürmesi, cuma gibi bayram namazının da camilerde kılınmaması ve pazar gününe denk gelen Ramazan Bayramı'nın birinci günü olan 24 Mayıs'ta 31 şehirde sokağa çıkma yasağının sürmesi formülünün ağırlık kazandığı belirtiliyor. Bayramın son iki günü yasağın sürüp sürmemesi ise tartışılıyor.