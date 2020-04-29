SON DAKİKA: Corona virüs ne zaman bitecek: Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı, okullar ne zaman açılacak? Corona planı...

Başkan Erdoğan'ın kullandığı 'Tünelin ucundaki ışık göründü' ifadesi hepimize umut verdi, bu noktada 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağına uymaları, hafta sonu sokakların boş kalması gibi önlemlerin ne kadar yerinde olduğu da görüldü. Hastalığın bulaşma hızı azalırken 28 Nisan itibariyla iyileşen hasta sayısı 5.018 olurken, yeni vaka sayısı 2.392 oldu. Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı söz konusu olabilir. Milletçe hep birlikte sabrettik bayramdan sonra normalleşme adımları için de sabretmeliyiz. 'Okullar ne zaman açılacak?' Bu noktada uzaktan eğitimi Mayıs ayı sonuna kadar sürmesi bekleniyor. Son dakika bilgisine göre otellerin bazıları da bayramdan sonra açılacak.