Haberler Yaşam SON DAKİKA: Covid-19 vaka sayısı açıklandı mı? 24 Mayıs 2022 Koronavirüs tablosu ile hasta, vaka ve vefat sayısı son durum

Giriş Tarihi: 24.05.2022 16:41 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 16:41

SON DAKİKA: Covid-19 vaka sayısı açıklandı mı? 24 Mayıs 2022 Koronavirüs tablosu ile hasta, vaka ve vefat sayısı son durum

Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu ile vefat, hasta ve vaka sayısı verileri her akşam güncel olarak kamuoyu ile paylaşılıyor. Son olarak Bakan Koca yaptığı açıklamada; "Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak" ifadelerine yer vermişti. 23 Mayıs verilerine göre; son 24 saatte yapılan 123 bin 536 testte 922 vaka tespit edildi. 3 kişi hayatını kaybederken, 1105 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Peki, Covid-19 vaka sayısı açıklandı mı? 24 Mayıs Koronavirüs tablosu ile hasta, vaka ve vefat sayısı son durum!