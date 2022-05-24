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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Covid-19 vaka sayısı açıklandı mı? 24 Mayıs 2022 Koronavirüs tablosu ile hasta, vaka ve vefat sayısı son durum
Giriş Tarihi: 24.05.2022 16:41 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 16:41

SON DAKİKA: Covid-19 vaka sayısı açıklandı mı? 24 Mayıs 2022 Koronavirüs tablosu ile hasta, vaka ve vefat sayısı son durum

Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu ile vefat, hasta ve vaka sayısı verileri her akşam güncel olarak kamuoyu ile paylaşılıyor. Son olarak Bakan Koca yaptığı açıklamada; "Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak" ifadelerine yer vermişti. 23 Mayıs verilerine göre; son 24 saatte yapılan 123 bin 536 testte 922 vaka tespit edildi. 3 kişi hayatını kaybederken, 1105 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Peki, Covid-19 vaka sayısı açıklandı mı? 24 Mayıs Koronavirüs tablosu ile hasta, vaka ve vefat sayısı son durum!

SON DAKİKA: Covid-19 vaka sayısı açıklandı mı? 24 Mayıs 2022 Koronavirüs tablosu ile hasta, vaka ve vefat sayısı son durum

Pandeminin ülkemizde görülmesinden bu yana dek Sağlık Bakanlığı tarafından günlük Kovid-19 verileri güncel olarak açıklanıyor. Bakanlık tarafından açıklanan 23 Mayıs verilerine göre, son 24 saatte 123 bin 536 test yapılırken 922 vaka sayısı belirlendi. Öte yandan; Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 147 milyon 687 bin 693'e yükseldi. Peki, Covid-19 vaka sayısı açıklandı mı? 24 Mayıs Koronavirüs tablosu ile hasta, vaka ve vefat sayısı son durum!

SON DAKİKA: Covid-19 vaka sayısı açıklandı mı? 24 Mayıs 2022 Koronavirüs tablosu ile hasta, vaka ve vefat sayısı son durum

24 MAYIS 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

24 Mayıs 2022 Salı gününe ilişkin vaka sayısı tablosu henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs tablosu her gün akşam saatlerinde güncel olarak kamuoyu ile paylaşılıyor.

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SON DAKİKA: Covid-19 vaka sayısı açıklandı mı? 24 Mayıs 2022 Koronavirüs tablosu ile hasta, vaka ve vefat sayısı son durum

Sağlık Bakanlığı 23 Mayıs'a ait koronavirüs verilerini "https://covid19.saglik.gov.tr/" adresinden açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 123 bin 536 testte 922 vaka tespit edildi. 3 kişi hayatını kaybederken, 1105 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

3 GÜN DETAYI

Bakan Koca dün yaptığı açıklamada, "Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı 1.000'in altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle!" demişti.

SON DAKİKA: Covid-19 vaka sayısı açıklandı mı? 24 Mayıs 2022 Koronavirüs tablosu ile hasta, vaka ve vefat sayısı son durum

SON 1 GÜN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı paylaşımda vakaların 3 gün art arda binin altında olması halinde maske şartının tamamen kalkacağını duyurmuştu. Dün ve bugünkü vakaların binin altına düşmesi sonrası gözler yarınki tabloya çevrildi. Yarın da vakalar binin altında açıklanırsa maske yasağı tamamen kalkacak.

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