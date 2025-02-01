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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Çuval cinayetinde şok itiraf! Kan donduran sözler: Evin bahçesinde sakladık...
Giriş Tarihi: 01.02.2025 13:24 Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 13:25

SON DAKİKA | Çuval cinayetinde şok itiraf! Kan donduran sözler: Evin bahçesinde sakladık...

Son dakika haberi: Denizli'nin Çivril ilçesinde geçen pazar günü "Komşuya gidiyorum" diyerek evden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Serpil Girgin'in (54) önceki gün evine yaklaşık 50 metre mesafedeki komşusunun evinin bahçesinde çuval içerisinde cansız bedeni bulunmuştu. Olaydan sonra gözaltına alınan ve komşusu Serpil Girgin'i altın bilezikleri için öldüren Ümmühan Akkoyun ile ona yardım eden kadın arkadaşı T.Ö. tutuklandı.

Ceyhan TORLAK
SON DAKİKA | Çuval cinayetinde şok itiraf! Kan donduran sözler: Evin bahçesinde sakladık...

Son dakika haberi... Çivril ilçesine bağlı Çarşı Mahallesi'nde 2032 sokakta oturan 54 yaşındaki Serpil Girgin, geçen pazar günü "Komşuya gidiyorum" diyerek, evden ayrıldı. Akşam olmasına rağmen eşinin evine dönmediğini gören eşi Mustafa Girgin, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri ihbar üzerine çalışma başlattı. Mahalledeki MOBESE ve diğer güvenlik kamera kayıtları incelendi. Ancak Serpil Girgin'e ait herhangi bir ize rastlanmadı.

SON DAKİKA | Çuval cinayetinde şok itiraf! Kan donduran sözler: Evin bahçesinde sakladık...

KOMŞUSUNUN BAHÇESİNDEKİ ÇUVAL İÇERİSİNDE CESEDİ BULUNDU

Bunun üzerine polis ekipleri eşine "Komşuya gidiyorum" demesi üzerine evinin bulunduğu 2032 sokağa yoğunlaştı. Sokaktaki evlerin bahçesinde inceleme yapan polis ekipleri Girgin'in evine yaklaşık 50 metre mesafedeki komşusunun evinin bahçesinde bir çuval fark etti.

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SON DAKİKA | Çuval cinayetinde şok itiraf! Kan donduran sözler: Evin bahçesinde sakladık...

Çuvalın içine bakan polis ekipleri kayıp olan Girgin'in cesedini buldu. Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, kayıp olarak aranırken, cesedi bulunan Girgin'in cesedi olay yerinde inceleme yapılmasının ardından otopsi için Çivril Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SON DAKİKA | Çuval cinayetinde şok itiraf! Kan donduran sözler: Evin bahçesinde sakladık...

ÖLÜMÜNDEKİ SIR PERDESİ ARALANDI

Serpil Girgin cinayetindeki sır perdesi aralandı. Serpil Girgin'i öldürdüğü iddiasıyla cesedin bulunduğu evin sahibi komşusu Ümmühan Akkoyun (54) ile ona yardım eden kadın arkadaşı T.Ö. gözaltına alındı.

SON DAKİKA | Çuval cinayetinde şok itiraf! Kan donduran sözler: Evin bahçesinde sakladık...

Yapılan incelemede Serpil Girgin'in kolundaki 2 bileziğin olmadığı belirtilirken, başına sert bir cisimle vurulduktan sonra boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

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