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SON DAKİKA | Çuval cinayetinde şok itiraf! Kan donduran sözler: Evin bahçesinde sakladık...
Giriş Tarihi: 01.02.2025 13:24
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025
13:25
SON DAKİKA | Çuval cinayetinde şok itiraf! Kan donduran sözler: Evin bahçesinde sakladık...
Son dakika haberi: Denizli'nin Çivril ilçesinde geçen pazar günü "Komşuya gidiyorum" diyerek evden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Serpil Girgin'in (54) önceki gün evine yaklaşık 50 metre mesafedeki komşusunun evinin bahçesinde çuval içerisinde cansız bedeni bulunmuştu. Olaydan sonra gözaltına alınan ve komşusu Serpil Girgin'i altın bilezikleri için öldüren Ümmühan Akkoyun ile ona yardım eden kadın arkadaşı T.Ö. tutuklandı.