SON DAKİKA | Çuval cinayetinde şok itiraf! Kan donduran sözler: Evin bahçesinde sakladık...

Son dakika haberi... Çivril ilçesine bağlı Çarşı Mahallesi'nde 2032 sokakta oturan 54 yaşındaki Serpil Girgin, geçen pazar günü "Komşuya gidiyorum" diyerek, evden ayrıldı. Akşam olmasına rağmen eşinin evine dönmediğini gören eşi Mustafa Girgin, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri ihbar üzerine çalışma başlattı. Mahalledeki MOBESE ve diğer güvenlik kamera kayıtları incelendi. Ancak Serpil Girgin'e ait herhangi bir ize rastlanmadı.