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Haberler Yaşam SON DAKİKA - Daltonlar çetesinin lideri Barış Boyun yakalanmıştı: Ölümcül cephanelik ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 04.06.2024 16:15 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 16:31

SON DAKİKA - Daltonlar çetesinin lideri Barış Boyun yakalanmıştı: Ölümcül cephanelik ortaya çıktı!

Son dakika haberi... Daltonlar çetesinin lideri Barış Boyun'un da aralarında bulunduğu 18 kişinin İtalya'nın Viterbo şehrinde yakalanmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Ev hapsindeyken İtalya polisi tarafından elektronik kelepçeye yerleştirilen böcek sayesinde sürekli dinlenen Boyun'un, İtalya'daki tüm işlerini şoförü Giorgio Meschini üzerinden yürüttüğü belirlenirken, çetenin Vetralla bölgesinde "ölümcül" bir cephaneliğe sahip olduğu ve adamları için çelik yeleği bile delen silahlar ürettirdiği ortaya çıktı. SABAH, kanlı örgütle ilgili yeni detaylara ulaştı...

Ümit Erkan DEMİRCAN
SON DAKİKA - Daltonlar çetesinin lideri Barış Boyun yakalanmıştı: Ölümcül cephanelik ortaya çıktı!

Son dakika haberi... Sarallar'a ait alüminyum fabrikasına bombalı saldırı düzenlemeye hazırlandığı sırada İtalya'nın Viterbo şehrinde yakalanan "Dalton kardeşler" çetesinin lideri Barış Boyun'un, tüm Avrupa'yı kontrol edebildiği büyük bir suç ağı kurduğu elektronik kelepçesine yerleştirilen dinleme cihazıyla ortaya çıktı.

SON DAKİKA - Daltonlar çetesinin lideri Barış Boyun yakalanmıştı: Ölümcül cephanelik ortaya çıktı!

TELEFONLARINA ÖZEL YAZILIM

İddiaya göre ev hapsinde tutulan Boyun, polisin kendisini dinleyeceğinden emindi. Bu nedenle dinlemelere takılmamak için Endonezya'da özel bir yazılım hazırlattı ve Türkiye'deki üyeleriyle bu uygulama aracılığıyla görüşmeye başladı.

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SON DAKİKA - Daltonlar çetesinin lideri Barış Boyun yakalanmıştı: Ölümcül cephanelik ortaya çıktı!

Bu yazılım sayesinde Boyun'un telefonları dinlenemiyordu, o yüzden görüşmelerde çok rahat konuşuyordu. Fakat, kelepçedeki dinleme cihazıyla her şey kayıt altına alındı. Polis, bu sayede Daltonlar çetesinin tüm örgüt içi yapılanmasından bilgi sahibi oldu.

SON DAKİKA - Daltonlar çetesinin lideri Barış Boyun yakalanmıştı: Ölümcül cephanelik ortaya çıktı!

TÜM SİSTEM İTALYAN ŞOFÖR ÜZERİNDEN

Polis bu dinlemelerde Boyun'un İtalya'da örgüt üyeleriyle olan temasını çetenin tek İtalyan üyesi olan Giorgio Meschini üzerinden sağladığını belirledi. Meschini, örgütün silah ve para dağıtımından sorumluydu ve dikkat çekmemek için annesinin aracını ve telefonunu kullanıyordu. Meschini ve ailesi takibe alındı.

SON DAKİKA - Daltonlar çetesinin lideri Barış Boyun yakalanmıştı: Ölümcül cephanelik ortaya çıktı!

"ÇELİK YELEĞİ DE DELİYOR"

Örgütün, Avrupa'daki silah kaçakçılığını organize ettiği teknik takip sonucu ortaya çıktı. Bir telefon görüşmesinde Meschini'yi arayan örgüt üyelerinin "Silah geldi Glock 10 mm, kurşun geçirmez yeleği de deliyor" dediği bunun üzerine yola çıkan Meschini'nin Adriyatik otoyolunda beklemede olan Türk plakalı bir arabayı kastederek, takasın yapılacağı yer olan koyu renkli çantayla ilgili yol arkadaşlarına "Devam edin Kırmızı Başlıklı Kız'ı göreceksiniz" dediği belirlendi.

ÖZEL SİLAHLAR ÜRETTİRMİŞLER

Ekim 2023'te çete üyelerinden ele geçirilen Glock marka silah üzerinde yapılan incelemede ise korkunç bir detay ortaya çıktı.

Silahların özel üretildiği, namlu ve yivlerinin değiştirilerek etkisinin artırıldığı ve kurşun geçirmez yelekleri bile deldiği belirlendi.

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