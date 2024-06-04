SON DAKİKA - Daltonlar çetesinin lideri Barış Boyun yakalanmıştı: Ölümcül cephanelik ortaya çıktı!

"ÇELİK YELEĞİ DE DELİYOR"

Örgütün, Avrupa'daki silah kaçakçılığını organize ettiği teknik takip sonucu ortaya çıktı. Bir telefon görüşmesinde Meschini'yi arayan örgüt üyelerinin "Silah geldi Glock 10 mm, kurşun geçirmez yeleği de deliyor" dediği bunun üzerine yola çıkan Meschini'nin Adriyatik otoyolunda beklemede olan Türk plakalı bir arabayı kastederek, takasın yapılacağı yer olan koyu renkli çantayla ilgili yol arkadaşlarına "Devam edin Kırmızı Başlıklı Kız'ı göreceksiniz" dediği belirlendi.

ÖZEL SİLAHLAR ÜRETTİRMİŞLER

Ekim 2023'te çete üyelerinden ele geçirilen Glock marka silah üzerinde yapılan incelemede ise korkunç bir detay ortaya çıktı.

Silahların özel üretildiği, namlu ve yivlerinin değiştirilerek etkisinin artırıldığı ve kurşun geçirmez yelekleri bile deldiği belirlendi.