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SON DAKİKA - Daltonlar çetesinin lideri Barış Boyun yakalanmıştı: Ölümcül cephanelik ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 04.06.2024 16:15
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
16:31
SON DAKİKA - Daltonlar çetesinin lideri Barış Boyun yakalanmıştı: Ölümcül cephanelik ortaya çıktı!
Son dakika haberi... Daltonlar çetesinin lideri Barış Boyun'un da aralarında bulunduğu 18 kişinin İtalya'nın Viterbo şehrinde yakalanmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Ev hapsindeyken İtalya polisi tarafından elektronik kelepçeye yerleştirilen böcek sayesinde sürekli dinlenen Boyun'un, İtalya'daki tüm işlerini şoförü Giorgio Meschini üzerinden yürüttüğü belirlenirken, çetenin Vetralla bölgesinde "ölümcül" bir cephaneliğe sahip olduğu ve adamları için çelik yeleği bile delen silahlar ürettirdiği ortaya çıktı. SABAH, kanlı örgütle ilgili yeni detaylara ulaştı...