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Haberler Yaşam Son dakika: Dedektif Erkan’ın şüpheli ölümü! Ölüm döşeğinde son sözleri bu oldu!
Giriş Tarihi: 10.01.2023 06:39 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 06:42

Son dakika: Dedektif Erkan’ın şüpheli ölümü! Ölüm döşeğinde son sözleri bu oldu!

Son dakika haberi: İzmir'de 28 Kasım'da Brezilya-İsviçre maçını izlemek için beraber çalıştığı arkadaşı Ufuk Özyiğit ile evde bir araya gelen özel dedektif Erkan Ağırgöl (41) esrarengiz bir şekilde 4. kat balkonundan aşağı düştü. Ağırgöl olayın yaşandığı gece saatlerinde hastanede yaşamını yitirdi.

Ceyhan TORLAK
Son dakika: Dedektif Erkan’ın şüpheli ölümü! Ölüm döşeğinde son sözleri bu oldu!

Olay, Buca ilçesi Evka 1 semtinde 28 Kasım'da saat 20.51 sıralarında yaşandı. Erkan Ağırgöl (41) Dünya Kupası Brezilya-İsviçre maçını izlemek için arkadaşı Ufuk Özyiğit'i (37) evine davet etti.

Son dakika: Dedektif Erkan’ın şüpheli ölümü! Ölüm döşeğinde son sözleri bu oldu!

Birlikte özel dedektiflik yaptığı arkadaşı ile evde maç izleyen Erkan Ağırgöl esrarengiz şekilde 4. kat balkonundan aşağı düştü. Ağırgöl'ü kanlar içerisinde yerde gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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Son dakika: Dedektif Erkan’ın şüpheli ölümü! Ölüm döşeğinde son sözleri bu oldu!

Ambulansla hastaneye kaldırılan Ağırgöl, aynı gece doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Son dakika: Dedektif Erkan’ın şüpheli ölümü! Ölüm döşeğinde son sözleri bu oldu!

Ağırgöl hayatını kaybetmeden önce hastaneye gelen ağabeyi Tarkan Ağırgöl'e 'Nasıl düştüğüm dışında her şeyi hatırlıyorum' dedi. Talihsiz adamın son sözleri bunlar oldu.

Son dakika: Dedektif Erkan’ın şüpheli ölümü! Ölüm döşeğinde son sözleri bu oldu!

ACILI AĞABEY SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Ufuk Özyiğit, "Maçın bitmesine 5 dakika kala evden çıktım. Olayı görmedim' dedi. Ancak Ağırgöl'ün düştüğü yerde Özyiğit'in kimliği bulundu.

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