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Son dakika: Dedektif Erkan’ın şüpheli ölümü! Ölüm döşeğinde son sözleri bu oldu!
Giriş Tarihi: 10.01.2023 06:39
Güncelleme Tarihi: 10.01.2023
06:42
Son dakika: Dedektif Erkan’ın şüpheli ölümü! Ölüm döşeğinde son sözleri bu oldu!
Son dakika haberi: İzmir'de 28 Kasım'da Brezilya-İsviçre maçını izlemek için beraber çalıştığı arkadaşı Ufuk Özyiğit ile evde bir araya gelen özel dedektif Erkan Ağırgöl (41) esrarengiz bir şekilde 4. kat balkonundan aşağı düştü. Ağırgöl olayın yaşandığı gece saatlerinde hastanede yaşamını yitirdi.