HaberlerYaşamSon dakika: Denizli'de erkek arkadaşını otomobille ezmişti! Dehşetin nedeni ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 15.10.2021 09:38Güncelleme Tarihi: 15.10.2021 09:45
Son dakika: Denizli'de erkek arkadaşını otomobille ezmişti! Dehşetin nedeni ortaya çıktı
Son dakika haberi: Denizli'de iki sevgilinin tartışması korkunç bir şekilde bitti. Alkollü olduğu belirlenen genç kadın, yere düşen erkek arkadaşının üzerinden otomobille geçti. Kafası ezilen talihsiz adam korkunç bir şekilde yaşamını yitirdi. Dehşetin nedeni ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...