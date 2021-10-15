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Giriş Tarihi: 15.10.2021 09:38 Güncelleme Tarihi: 15.10.2021 09:45

Son dakika: Denizli'de erkek arkadaşını otomobille ezmişti! Dehşetin nedeni ortaya çıktı

Son dakika haberi: Denizli'de iki sevgilinin tartışması korkunç bir şekilde bitti. Alkollü olduğu belirlenen genç kadın, yere düşen erkek arkadaşının üzerinden otomobille geçti. Kafası ezilen talihsiz adam korkunç bir şekilde yaşamını yitirdi. Dehşetin nedeni ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika: Denizli’de erkek arkadaşını otomobille ezmişti! Dehşetin nedeni ortaya çıktı
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Son dakika: Denizli’de erkek arkadaşını otomobille ezmişti! Dehşetin nedeni ortaya çıktı

Denizli'de Dilek Düşçü, eğlence dönüşü sevgilisi Murat Avcı'yla tartıştı. Genç kadın, bu sırada araçtan inen adamı yere düşürerek cipiyle iki kez üzerinden geçti. Avcı feci şekilde ölürken, 'kaza oldu' diyen kadının yalanını ise kamera görüntüleri ortaya çıkardı. Olay önceki gün Denizli'de yaşandı.

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Son dakika: Denizli’de erkek arkadaşını otomobille ezmişti! Dehşetin nedeni ortaya çıktı

4 yıldır birlikte yaşayan Murat Avcı (41) ve Dilek Düşçü (34), birlikte eğlenceye gidip alkol aldılar.

Son dakika: Denizli’de erkek arkadaşını otomobille ezmişti! Dehşetin nedeni ortaya çıktı

İkili ardından kadına ait lüks ciple gece geç saatlerde kaldıkları apart dairenin önüne geldi.

Son dakika: Denizli’de erkek arkadaşını otomobille ezmişti! Dehşetin nedeni ortaya çıktı

İkili arasında tartışma çıktı. Sonrasında otomobilden inen Murat Avcı, kapısından tuttuğu aracın hareket etmesiyle yerde sürüklenmeye başladı.

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