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  • Son dakika: Denizli'de feci kaza! Yolcu otobüsü otomobile çarptı! Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı

Son dakika: 'de feci ! Yolcu otobüsü otomobile çarptı! Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı

Son dakika gelen bilgilere göre 'de feci bir meydana geldi. Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Otomobil hurda yığınına döndü. Kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Denizli'nin Tavas ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. İşte son dakika haberin detaylar...

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 24.02.2020 07:48 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020 07:50
Son dakika: Denizli'de feci kaza! Yolcu otobüsü otomobile çarptı! Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı

Son dakika haber: , saat 22.00 sıralarında -Muğla Karayolu Medet Mahallesi yakınlarında bulunan kavşakta meydana geldi.

Son dakika: Denizli'de feci kaza! Yolcu otobüsü otomobile çarptı! Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı

Mehmet Sönmez yönetimindeki 34 3749 plakalı yolcu otobüsü, iddiaya göre tali yoldan kontrolsüz olarak karayoluna çıkan Osman Güven (52) idaresindeki 48 L 4091 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil takla attı.

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Son dakika: Denizli'de feci kaza! Yolcu otobüsü otomobile çarptı! Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı

Kazada sürücünün eşi Güldane Güven (52) ve kayınvalidesi Fatma Cabbar (78) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü Güven ile oğlu Engin Güven ambulansla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Güven doktorların yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Son dakika: Denizli'de feci kaza! Yolcu otobüsü otomobile çarptı! Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenazeler Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika: Denizli'de feci kaza! Yolcu otobüsü otomobile çarptı! Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı

Olay yerinde kazayı görenlerden İbrahim Çavuşlu, otomobilin hurdaya döndüğünü, içerisindeki 3 kişinin can verdiğini söyledi. Kazanın yaşandığı noktada sık sık kazaların yaşandığını kaydeden Çavuşlu yetkililerin bölgede önlem almasını istedi.

Son dakika: Denizli'de feci kaza! Yolcu otobüsü otomobile çarptı! Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı
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Son dakika: Denizli'de feci kaza! Yolcu otobüsü otomobile çarptı! Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı
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