Son dakika: Denizli'de feci kaza! Yolcu otobüsü otomobile çarptı! Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı

Kazada sürücünün eşi Güldane Güven (52) ve kayınvalidesi Fatma Cabbar (78) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü Güven ile oğlu Engin Güven ambulansla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Güven doktorların yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



