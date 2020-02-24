Son dakika: Denizli'de feci kaza! Yolcu otobüsü otomobile çarptı! Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı
Son dakika: Denizli'de feci kaza! Yolcu otobüsü otomobile çarptı! Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı
Son dakika gelen bilgilere göre Denizli'de feci bir kaza meydana geldi. Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Otomobil hurda yığınına döndü. Kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Denizli'nin Tavas ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. İşte son dakika haberin detaylar...