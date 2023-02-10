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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Deprem bölgelerinde inanılmaz kurtuluşlar! Ne olur elimi bırakmayın!
Giriş Tarihi: 10.02.2023 10:28 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 11:08

SON DAKİKA: Deprem bölgelerinde inanılmaz kurtuluşlar! Ne olur elimi bırakmayın!

SON DAKİKA: Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 10 ilde yıkıma yol açtı. Facianın 5. gününde de ekipler onlarca cana ulaştı. Diyarbakır'da anne ve oğlu 101. saatte kurtarıldı. Antakya'da da inşaat mühendisi gence 100. saatte ulaşıldı. Kahramanmaraş'ta da 92 saat sonra anne ve kızı sağ çıkarıldı. Gözyaşlarına boğulan kadın, kendilerini kurtaran ekiplere el salladı. Muhammet Şeyban isimli genç adamın 'Ne olur elimi bırakmayın' sözleri ise herkesi duygulandırdı. Hafızalara kazınan anlar kameralara böyle yansıdı

TOLGA YANIK
Ali ALTUNTAŞ
AJANSLAR
SON DAKİKA: Deprem bölgelerinde inanılmaz kurtuluşlar! Ne olur elimi bırakmayın!

Kahramanmaraş'ta moloz yığınları bulunan Muhammet Şeyban, UMKE görevlisine elini uzatarak 'Ne olur elimi bırakmayın' demesi duygu dolu anlara sahne oldu.

SON DAKİKA: Deprem bölgelerinde inanılmaz kurtuluşlar! Ne olur elimi bırakmayın!

Muhammet Şeyban tam 82 saat sonra enkaz altından sağ olarak çıkartılıp, hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin enkaz altında kurtarma çalışmaları kamerada | Video

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SON DAKİKA: Deprem bölgelerinde inanılmaz kurtuluşlar! Ne olur elimi bırakmayın!

101. SAATTE SERHAT VE SEBAHAT VARLI KURTARILDI
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremden etkilenen Diyarbakır'da, yıkılan binanın enkazından 101 saat sonra anne ve oğlu yaralı çıkarıldı.

Kahramanmaraş'ta anne kız, depremin 101'inci saatinde enkaz altından çıkartıldı | Video

SON DAKİKA: Deprem bölgelerinde inanılmaz kurtuluşlar! Ne olur elimi bırakmayın!

Ekipler, enkazda bulunan 32 yaşındaki Sebahat Varlı ile 10 yaşındaki oğlu Serhat'a ulaştı. İlk müdahaleleri enkazda yapılan Sebahat ve Serhat Varlı, çalışmalar sonucu 101'inci saatte kurtarıldı.

SON DAKİKA: Deprem bölgelerinde inanılmaz kurtuluşlar! Ne olur elimi bırakmayın!

HATİCE MİHRİBAN SULTAN ÖZÇELEBİ KURTARILDI
Kahramanmaraş'ta 92 saat sonra Hatice ve Mihriban Sultan Özçelebi, enkazdan yaralı olarak çıkarıldı.

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