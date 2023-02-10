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SON DAKİKA: Deprem bölgelerinde inanılmaz kurtuluşlar! Ne olur elimi bırakmayın!
Giriş Tarihi: 10.02.2023 10:28
Güncelleme Tarihi: 10.02.2023
11:08
SON DAKİKA: Deprem bölgelerinde inanılmaz kurtuluşlar! Ne olur elimi bırakmayın!
SON DAKİKA: Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 10 ilde yıkıma yol açtı. Facianın 5. gününde de ekipler onlarca cana ulaştı. Diyarbakır'da anne ve oğlu 101. saatte kurtarıldı. Antakya'da da inşaat mühendisi gence 100. saatte ulaşıldı. Kahramanmaraş'ta da 92 saat sonra anne ve kızı sağ çıkarıldı. Gözyaşlarına boğulan kadın, kendilerini kurtaran ekiplere el salladı. Muhammet Şeyban isimli genç adamın 'Ne olur elimi bırakmayın' sözleri ise herkesi duygulandırdı. Hafızalara kazınan anlar kameralara böyle yansıdı