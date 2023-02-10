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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Deprem bölgelerinde mucize haberleri: Arzu Apartmanı'ndan 6 kişi kurtarıldı!
Giriş Tarihi: 10.02.2023 14:01 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 14:05

SON DAKİKA: Deprem bölgelerinde mucize haberleri: Arzu Apartmanı'ndan 6 kişi kurtarıldı!

DEPREM SON DAKİKA: Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 10 ilde yıkıma yol açtı. Facianın 5. gününde de ekipler onlarca cana ulaştı. İskenderun'daki Arzu Apartmanı'nın enkazından 6 kişilik aile kurtarıldı. Kahramanmaraş'ta kuzenini arayıp 'Beni buradan kurtarın' diyen İbrahim Kantarcı, 104. saatte enkazdan sağ çıkarıldı. Diyarbakır'da anne ve oğlu 101. saatte kurtarıldı. Antakya'da da inşaat mühendisi gence 100. saatte ulaşıldı. Kahramanmaraş'ta da 92 saat sonra anne ve kızı sağ çıkarıldı. Gözyaşlarına boğulan kadın, kendilerini kurtaran ekiplere el salladı. Muhammet Şeyban isimli genç adamın 'Ne olur elimi bırakmayın' sözleri ise herkesi duygulandırdı. Hafızalara kazınan anlar kameralara böyle yansıdı

TOLGA YANIK
Ali ALTUNTAŞ
ÖMER ÇETİN
ERDOĞAN ÖZTÜRK
KAZIM BOLAT
AJANSLAR
SON DAKİKA: Deprem bölgelerinde mucize haberleri: Arzu Apartmanı’ndan 6 kişi kurtarıldı!

Kahramanmaraş'ta moloz yığınları bulunan Muhammet Şeyban, UMKE görevlisine elini uzatarak 'Ne olur elimi bırakmayın' demesi duygu dolu anlara sahne oldu.

SON DAKİKA: Deprem bölgelerinde mucize haberleri: Arzu Apartmanı’ndan 6 kişi kurtarıldı!

Muhammet Şeyban tam 82 saat sonra enkaz altından sağ olarak çıkartılıp, hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin enkaz altında kurtarma çalışmaları kamerada | Video

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SON DAKİKA: Deprem bölgelerinde mucize haberleri: Arzu Apartmanı’ndan 6 kişi kurtarıldı!

'BENİ BURADAN KURTARIN'
Yine Kahramanmaraş'ta 104. saatte İbrahim Kantarcı enkaz altından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kantarcı, enkaz altındayken kuzenini arayıp 'Beni buradan kurtarın' demişti.

MUCİZELERE ŞAHİT OLUYORUZ!
Depremin yıktığı İskenderun'da da 14 yaşındaki Ahmet 104. saatte yaşam koridoru açılarak kurtarıldı.

SON DAKİKA: Deprem bölgelerinde mucize haberleri: Arzu Apartmanı’ndan 6 kişi kurtarıldı!

Hatay İskenderun'daki Arzu Apartmanı'nın enkazından da güzel haber geldi.

SON DAKİKA: Deprem bölgelerinde mucize haberleri: Arzu Apartmanı’ndan 6 kişi kurtarıldı!

Uzun uğraşlar sonucu Yasemin ve Kadir Oktay çifti ile çocukları Arda (15), Zilan (22), Helin (24) ve Dilan Oktay'ı (19) depremden 102 saat sonra bulundukları yerden kurtarıldı.

SON DAKİKA