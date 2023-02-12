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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Deprem bölgelerinde mucize hikayeler: Bu görüntüler 85 milyonu ağlattı!
Giriş Tarihi: 12.02.2023 14:26 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 15:54

SON DAKİKA: Deprem bölgelerinde mucize hikayeler: Bu görüntüler 85 milyonu ağlattı!

Son dakika haberi: Kahramanmaş'ta yaşanan iki büyük deprem 10 ilde yıkıma yol açmıştı. Facianın 7. gününde de mucizeler yaşandı. Hatay'da 22 yaşındaki engelli Hüseyin Seferoğlu 155. saatte enkazdan sağ çıkarıldı. SABAH.com.tr ekibi, mucize dolu anlara tanık oldu. Adıyaman'da da 153. saatte Rukiye, 152. saatte ise 22 yaşındaki Rabia enkazdan sağ çıkarıldı. Yine Adıyaman'da 152. saatte Ahmet isimli bir çocuk enkazdan sağ çıkarıldı. Hatay'da da küçük bir kızımız ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Türkiye'yi ağlatan görüntüler kameralara böyle yansıdı. İşte son dakika haberinin detayları

SON DAKİKA: Deprem bölgelerinde mucize hikayeler: Bu görüntüler 85 milyonu ağlattı!

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesinde 23 yaşındaki zihinsel engelli Hüseyin Seferoğlu, enkazdan sağ çıkarıldı.

SON DAKİKA: Deprem bölgelerinde mucize hikayeler: Bu görüntüler 85 milyonu ağlattı!

"BIRAKIN BİR KERE ÖPEYİM!"
Engelli gencin babası ekiplere, "Bırakın bir kere öpeyim" dedi. SABAH.com.tr ekibi, mucize dolu anları böyle kaydetti.

SABAH.com.tr ekibi, zihinsel engelli gencin enkazdan çıkarılma anlarını görüntüledi | Video

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SON DAKİKA: Deprem bölgelerinde mucize hikayeler: Bu görüntüler 85 milyonu ağlattı!

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremin 150. saatinde, Hatay'da Müftülük yanında bir çocuk ekipler tarafından enkazdan kurtarıldı.

SON DAKİKA: Deprem bölgelerinde mucize hikayeler: Bu görüntüler 85 milyonu ağlattı!

İsminin Dada olduğu söylenen kız çocuğunun bakışları yürekleri dağladı.

Hatay'da 150. saatte kurtarılan kız çocuğu, herkese umut oldu | Video

SON DAKİKA: Deprem bölgelerinde mucize hikayeler: Bu görüntüler 85 milyonu ağlattı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, enkazdan kurtarılan kız çocuğunu ziyaret etti.

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