SON DAKİKA: Deprem bölgelerinde mucizelere şahit oluyoruz! Ne olur elimi bırakmayın!

"İĞNE Mİ O, ACIR MI?"

Hatay'ın merkezindeki Cumhuriyet Mahallesi, Gündüz Caddesi üzerinde yerle bir olan Bakırcı Apartmanı'ndan 98 saat sonra sağ kurtarılan 7 yaşındaki kız çocuğunun kendisine damar yolu açmak isteyen UMKE görevlisine "İğne mi o? Acır mı?" diye sorması kurtarma ekiplerini hem güldürdü, hem de ağlattı.

98 saat sonra enkaz sağ kurtarılan küçük kızın sözleri hem güldürdü hem ağlattı: "İğne mi? Acır mı?" | Video