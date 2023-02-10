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SON DAKİKA: Deprem bölgelerinde mucizelere şahit oluyoruz! Ne olur elimi bırakmayın!
Giriş Tarihi: 10.02.2023 12:09
Güncelleme Tarihi: 10.02.2023
12:31
SON DAKİKA: Deprem bölgelerinde mucizelere şahit oluyoruz! Ne olur elimi bırakmayın!
DEPREM SON DAKİKA: Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 10 ilde yıkıma yol açtı. Facianın 5. gününde de ekipler onlarca cana ulaştı. Kahramanmaraş'ta kuzenini arayıp 'Beni buradan kurtarın' diyen İbrahim Kantarcı, 104. saatte enkazdan sağ çıkarıldı. Diyarbakır'da anne ve oğlu 101. saatte kurtarıldı. Antakya'da da inşaat mühendisi gence 100. saatte ulaşıldı. Kahramanmaraş'ta da 92 saat sonra anne ve kızı sağ çıkarıldı. Gözyaşlarına boğulan kadın, kendilerini kurtaran ekiplere el salladı. Muhammet Şeyban isimli genç adamın 'Ne olur elimi bırakmayın' sözleri ise herkesi duygulandırdı. Hafızalara kazınan anlar kameralara böyle yansıdı