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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Deprem bölgelerinde mucizelere şahit oluyoruz! Ne olur elimi bırakmayın!
Giriş Tarihi: 10.02.2023 12:09 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 12:31

SON DAKİKA: Deprem bölgelerinde mucizelere şahit oluyoruz! Ne olur elimi bırakmayın!

DEPREM SON DAKİKA: Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 10 ilde yıkıma yol açtı. Facianın 5. gününde de ekipler onlarca cana ulaştı. Kahramanmaraş'ta kuzenini arayıp 'Beni buradan kurtarın' diyen İbrahim Kantarcı, 104. saatte enkazdan sağ çıkarıldı. Diyarbakır'da anne ve oğlu 101. saatte kurtarıldı. Antakya'da da inşaat mühendisi gence 100. saatte ulaşıldı. Kahramanmaraş'ta da 92 saat sonra anne ve kızı sağ çıkarıldı. Gözyaşlarına boğulan kadın, kendilerini kurtaran ekiplere el salladı. Muhammet Şeyban isimli genç adamın 'Ne olur elimi bırakmayın' sözleri ise herkesi duygulandırdı. Hafızalara kazınan anlar kameralara böyle yansıdı

TOLGA YANIK
Ali ALTUNTAŞ
AJANSLAR
SON DAKİKA: Deprem bölgelerinde mucizelere şahit oluyoruz! Ne olur elimi bırakmayın!

Kahramanmaraş'ta moloz yığınları bulunan Muhammet Şeyban, UMKE görevlisine elini uzatarak 'Ne olur elimi bırakmayın' demesi duygu dolu anlara sahne oldu.

SON DAKİKA: Deprem bölgelerinde mucizelere şahit oluyoruz! Ne olur elimi bırakmayın!

Muhammet Şeyban tam 82 saat sonra enkaz altından sağ olarak çıkartılıp, hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin enkaz altında kurtarma çalışmaları kamerada | Video

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SON DAKİKA: Deprem bölgelerinde mucizelere şahit oluyoruz! Ne olur elimi bırakmayın!

'BENİ BURADAN KURTARIN'
Yine Kahramanmaraş'ta 104. saatte İbrahim Kantarcı enkaz altından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kantarcı, enkaz altındayken kuzenini arayıp 'Beni buradan kurtarın' demişti.

MUCİZELERE ŞAHİT OLUYORUZ!
Depremin yıktığı İskenderun'da da 14 yaşındaki Ahmet 104. saatte yaşam koridoru açılarak kurtarıldı.

SON DAKİKA: Deprem bölgelerinde mucizelere şahit oluyoruz! Ne olur elimi bırakmayın!

YAĞIZ BEBEK YENİDEN DOĞDU
Hatay'da 10 günlük Yağız Bebek ile annesi, depremden yaklaşık 90 saat sonra enkazdan kurtarıldı.

Hatay'da 10 günlük Yağız bebek ile annesi, 90. saatte enkazdan kurtarıldı | Video

SON DAKİKA: Deprem bölgelerinde mucizelere şahit oluyoruz! Ne olur elimi bırakmayın!

"İĞNE Mİ O, ACIR MI?"
Hatay'ın merkezindeki Cumhuriyet Mahallesi, Gündüz Caddesi üzerinde yerle bir olan Bakırcı Apartmanı'ndan 98 saat sonra sağ kurtarılan 7 yaşındaki kız çocuğunun kendisine damar yolu açmak isteyen UMKE görevlisine "İğne mi o? Acır mı?" diye sorması kurtarma ekiplerini hem güldürdü, hem de ağlattı.

98 saat sonra enkaz sağ kurtarılan küçük kızın sözleri hem güldürdü hem ağlattı: "İğne mi? Acır mı?" | Video

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