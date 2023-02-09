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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Deprem bölgesinde asansörde mahsur kalan aile kurtarıldı! 84. saatte 6 mucize!
Giriş Tarihi: 09.02.2023 17:18 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 17:30

SON DAKİKA: Deprem bölgesinde asansörde mahsur kalan aile kurtarıldı! 84. saatte 6 mucize!

Son dakika haberi: Depremin 84. saatinde birçok ilden güzel haberler geldi. Kahramanmaraş Elbistan'daki depremde asansörde kalan 6 kişilik Kılıç ailesi sağ kurtarıldı. Malatya'da yıkılan binanın enkazında kalan Furkan ve Doğukan kardeşler, kedileriyle birlikte 82 saat sonra sağ çıkarıldı. Diyarbakır'da 8 yaşındaki Bekir kurtarıldı. Hatay'da 2 yaşındaki Mert'e, Kahramanmaraş'ta 9 yaşındaki Zeynep ve polis memuru babasına, Adıyaman'da ise bir anne ile kızına ulaşıldı. İşte son dakika haberinin detayları.

SON DAKİKA: Deprem bölgesinde asansörde mahsur kalan aile kurtarıldı! 84. saatte 6 mucize!

Hatay'da enkaz altında kalan 2 yaşındaki Mert Tatar 79 saat sonra kurtarıldı.

SON DAKİKA: Deprem bölgesinde asansörde mahsur kalan aile kurtarıldı! 84. saatte 6 mucize!

Küçük yavru, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Türkiye'yi ağlatan bir mucize daha: 2 yaşındaki Mert 79. saatte kurtarıldı | Video

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SON DAKİKA: Deprem bölgesinde asansörde mahsur kalan aile kurtarıldı! 84. saatte 6 mucize!

84. SAATTE 6 MUCİZE
Kahramanmaraş Elbistan'daki depremde asansörde kalan 6 kişilik Kılıç ailesi sağ kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ta 84 sonra gelen mucize… Asansörde kalan 4'ü çocuk, 6 kişilik aile enkazdan sağ çıkarıldı

SON DAKİKA: Deprem bölgesinde asansörde mahsur kalan aile kurtarıldı! 84. saatte 6 mucize!

MSB PAYLAŞTI: 5 KİŞİLİK AİLE SAĞ KURTARILDI
Hatay'ın Belen ilçesinden sevindiren bir haber geldi.

SON DAKİKA: Deprem bölgesinde asansörde mahsur kalan aile kurtarıldı! 84. saatte 6 mucize!

MSB'nin paylaştığı görüntülerde; "3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığımıza bağlı Arama Kurtarma İhtisaslı Personelimiz (AKİP) bir binanın enkazında sıkışan 3'ü çocuk olmak üzere 5 kişilik aileyi sağ olarak kurtardı" ifadelerine yer verildi.

SON DAKİKA