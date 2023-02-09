Haberler Yaşam SON DAKİKA: Deprem bölgesinde asansörde mahsur kalan aile kurtarıldı! 84. saatte 6 mucize!

Giriş Tarihi: 09.02.2023 17:18 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 17:30

SON DAKİKA: Deprem bölgesinde asansörde mahsur kalan aile kurtarıldı! 84. saatte 6 mucize!

Son dakika haberi: Depremin 84. saatinde birçok ilden güzel haberler geldi. Kahramanmaraş Elbistan'daki depremde asansörde kalan 6 kişilik Kılıç ailesi sağ kurtarıldı. Malatya'da yıkılan binanın enkazında kalan Furkan ve Doğukan kardeşler, kedileriyle birlikte 82 saat sonra sağ çıkarıldı. Diyarbakır'da 8 yaşındaki Bekir kurtarıldı. Hatay'da 2 yaşındaki Mert'e, Kahramanmaraş'ta 9 yaşındaki Zeynep ve polis memuru babasına, Adıyaman'da ise bir anne ile kızına ulaşıldı. İşte son dakika haberinin detayları.