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SON DAKİKA | Deprem bölgesinde zamana karşı yarış! Tüm Türkiye, gelecek güzel haberleri bekliyor
Giriş Tarihi: 06.02.2023 22:03
Güncelleme Tarihi: 06.02.2023
22:41
SON DAKİKA | Deprem bölgesinde zamana karşı yarış! Tüm Türkiye, gelecek güzel haberleri bekliyor
SON DAKİKA DEPREM: Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli meydana gelen peş peşe depremler Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da ağır hasara yol açtı. Depremin ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekipleri yönlendirilirken devletin tüm imkanları da afetzedeler için seferber edildi. Enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması için yoğun çaba harcayan arama kurtarma ekiplerinin zamana karşı yarışı sürüyor.