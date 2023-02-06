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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Deprem bölgesinde zamana karşı yarış! Tüm Türkiye, gelecek güzel haberleri bekliyor
Giriş Tarihi: 06.02.2023 22:03 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 22:41

SON DAKİKA | Deprem bölgesinde zamana karşı yarış! Tüm Türkiye, gelecek güzel haberleri bekliyor

SON DAKİKA DEPREM: Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli meydana gelen peş peşe depremler Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da ağır hasara yol açtı. Depremin ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekipleri yönlendirilirken devletin tüm imkanları da afetzedeler için seferber edildi. Enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması için yoğun çaba harcayan arama kurtarma ekiplerinin zamana karşı yarışı sürüyor.

SON DAKİKA | Deprem bölgesinde zamana karşı yarış! Tüm Türkiye, gelecek güzel haberleri bekliyor

Son dakika haberine göre; Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

SON DAKİKA | Deprem bölgesinde zamana karşı yarış! Tüm Türkiye, gelecek güzel haberleri bekliyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti. 7,7 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

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SON DAKİKA | Deprem bölgesinde zamana karşı yarış! Tüm Türkiye, gelecek güzel haberleri bekliyor

GAZİANTEP'TE 6,4 VE 6,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Öte yandan AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre 04.26'da Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde ve saat 04.36'da Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

6,5 büyüklüğündeki deprem, 9,77 kilometre derinlikte oldu

SON DAKİKA | Deprem bölgesinde zamana karşı yarış! Tüm Türkiye, gelecek güzel haberleri bekliyor

KAHRAMANMARAŞ'IN ELBİSTAN İLÇESİNDE 7,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 13.24'te, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

SON DAKİKA | Deprem bölgesinde zamana karşı yarış! Tüm Türkiye, gelecek güzel haberleri bekliyor

AFAD BAŞKANI SEZER: 130 TANE ARTÇI DEPREMİMİZ SÖZ KONUSU

AFAD Başkanı Yunus Sezer, AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Artçı depremlerin devam ettiğine işaret eden Sezer, "Malumunuz depremin ardından artçılar ve büyüklüğü yine merkezi depreme yakın depremler de meydana geldi, şu anda 130 tane artçı depremimiz söz konusu." dedi.

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