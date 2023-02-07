Haberler Yaşam SON DAKİKA DEPREM: Deprem bölgesinden 5’in üzerinde peş peşe artçı depremler! AFAD’dan açıklama

Giriş Tarihi: 07.02.2023 00:21 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 00:23

SON DAKİKA DEPREM: Deprem bölgesinden 5’in üzerinde peş peşe artçı depremler! AFAD’dan açıklama

SON DAKİKA DEPREM… Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremler ile Türkiye, son yüzyılın en büyük depremlerinden birini yaşadı. Deprem, Gaziantep, Adana, Malatya, Hatay, Adıyaman ve Şanlıurfa başta olmak üzere diğer pek çok ilde hissedildi. Kahramanmaraş depremi sonrası Gaziantep'te 6.4 ve 6.5 büyüklüğünde peş peşe iki büyük deprem yaşandı. Son olarak, 2316 can kaybının olduğu, 13 bin 293 de yaralının olduğu açıklanırken bölgede 5'in üzerinde peş peşe artçı depremler olmaya devam ediyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…