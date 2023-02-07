Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA DEPREM: Deprem bölgesinden 5’in üzerinde peş peşe artçı depremler! AFAD’dan açıklama
Giriş Tarihi: 07.02.2023 00:21 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 00:23

SON DAKİKA DEPREM: Deprem bölgesinden 5’in üzerinde peş peşe artçı depremler! AFAD’dan açıklama

SON DAKİKA DEPREMKahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremler ile Türkiye, son yüzyılın en büyük depremlerinden birini yaşadı. Deprem, Gaziantep, Adana, Malatya, Hatay, Adıyaman ve Şanlıurfa başta olmak üzere diğer pek çok ilde hissedildi. Kahramanmaraş depremi sonrası Gaziantep'te 6.4 ve 6.5 büyüklüğünde peş peşe iki büyük deprem yaşandı. Son olarak, 2316 can kaybının olduğu, 13 bin 293 de yaralının olduğu açıklanırken bölgede 5'in üzerinde peş peşe artçı depremler olmaya devam ediyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

SON DAKİKA DEPREM: Deprem bölgesinden 5’in üzerinde peş peşe artçı depremler! AFAD’dan açıklama

SON DAKİKA DEPREMKahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, Gaziantep, Adana, Malatya, Hatay, Adıyaman ve Şanlıurfa başta olmak üzere diğer pek çok ilde hissedildi.

SON DAKİKA DEPREM: Deprem bölgesinden 5’in üzerinde peş peşe artçı depremler! AFAD’dan açıklama

Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Çok sayıda ilden de hissedilen depremin 30 saniyeden fazla sürdüğü öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA DEPREM: Deprem bölgesinden 5’in üzerinde peş peşe artçı depremler! AFAD’dan açıklama

Depremin ardından ise Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de yıkım meydana geldi.

SON DAKİKA DEPREM: Deprem bölgesinden 5’in üzerinde peş peşe artçı depremler! AFAD’dan açıklama

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde meydana gelen depremden 9 saat sonra aynı bölgede 7.6 büyüklüğünde bir sarsıntı daha gerçekleşti.

SON DAKİKA DEPREM: Deprem bölgesinden 5’in üzerinde peş peşe artçı depremler! AFAD’dan açıklama

Toplamda 10 ili etkileyen deprem nedeniyle 2316 can kaybının olduğu, 13 bin 293 de yaralının olduğu açıklandı.

SON DAKİKA