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Haberler Yaşam Son Dakika Deprem Haberleri - 22 Şubat Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!
Giriş Tarihi: 22.02.2023 06:37 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023 06:37

Son Dakika Deprem Haberleri - 22 Şubat Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinin artçıları sürerken AFAD ve Kandilli son depremler listesi gün içerisinde çokça kez takip ediliyor. Kahramanmaraş depremi sonrası 20 Şubat'ta Hatay'ın Samandağ ve Defne ilçelerinde iki büyük deprem meydana gelmiş ve daha Kahramanmaraş depreminin yaraları tam sarılmadan yaşanan bu büyük sarsıntı, can kayıplarına neden olmuştu. Artçı depremleri hisseden bölge halkı "22 Şubat 2023 Az önce deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü kaç?" sorularına yanıt arıyor. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile son dakika deprem haberlerinin ayrıntıları…

Son Dakika Deprem Haberleri - 22 Şubat Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Son dakika deprem haberleri… AFAD ve Kandilli anlık olarak son depremler listesini paylaşmaya devam ediyor. Kahramanmaraş'taki 2 büyük depremin ardından geçtiğimiz 20 Şubat tarihinde de Hatay'da 6.4 büyüklüğündeki sarsıntı can kayıplarına neden olmuştu. Bölgede artçılar sürüyor. Vatandaşlar ise "22 Şubat 2023 Az önce deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü kaç?" sorularına yanıt arıyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri…

Son Dakika Deprem Haberleri - 22 Şubat Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

HATAY'DA PEŞ PEŞE DEPREM!

Kahramanmaraş merkezli depremler, Gaziantep ve Hatay başta olmak üzere, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Adana ve Elazığ'da da etkili oldu. Bölgede çok sayıda artçı sarsıntı yaşanmaya devam ederken 3 dakika arayla Hatay merkezli 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem oldu.

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Son Dakika Deprem Haberleri - 22 Şubat Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Hatay'ın Defne ilçesinde saat 20.04 sıralarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 20.07'de ise 5,8 büyüklüğünde merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesi olan bir deprem daha yaşandı.

Son Dakika Deprem Haberleri - 22 Şubat Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Peş peşe yaşanan sarsıntılar, Gaziantep, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta da hissedilirken, ilk depremlerde hasar alan binalar da yıkıldı.

Depremin ardından AFAD, hasarlı binalara girilmemesi, riskli yapılardan uzak durulması ve deniz seviyesinin 50 cm'e kadar yükselmesi konusunda vatandaşları uyardı. Edinilen bilgiye göre, Hatay merkezli depremler, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerini de etkiledi.

Son Dakika Deprem Haberleri - 22 Şubat Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR

İki büyük deprem sonrası artçı sarsıntılar da sürüyor. Vatandaşlar hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyarılıyor. Yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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