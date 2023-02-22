Haberler Yaşam Son Dakika Deprem Haberleri - 22 Şubat Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Giriş Tarihi: 22.02.2023 06:37 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023 06:37

Son Dakika Deprem Haberleri - 22 Şubat Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinin artçıları sürerken AFAD ve Kandilli son depremler listesi gün içerisinde çokça kez takip ediliyor. Kahramanmaraş depremi sonrası 20 Şubat'ta Hatay'ın Samandağ ve Defne ilçelerinde iki büyük deprem meydana gelmiş ve daha Kahramanmaraş depreminin yaraları tam sarılmadan yaşanan bu büyük sarsıntı, can kayıplarına neden olmuştu. Artçı depremleri hisseden bölge halkı "22 Şubat 2023 Az önce deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü kaç?" sorularına yanıt arıyor. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile son dakika deprem haberlerinin ayrıntıları…