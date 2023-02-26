Haberler Yaşam SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCEL VERİ TAKİBİ 26 ŞUBAT: Az önce deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? AFAD/Kandilli son dakika deprem haberleri

Giriş Tarihi: 26.02.2023 01:41 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023 01:41

SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCEL VERİ TAKİBİ 26 ŞUBAT: Az önce deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? AFAD/Kandilli son dakika deprem haberleri

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından duyuruluyor. Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından son depremler listesi sorgulama ekranı yoğun olarak ziyaret ediliyor. Afet bölgesi yanı sıra diğer illerde meydana gelen büyük ve küçük çaplı sarsıntılar endişeye neden oluyor. Bu noktada az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde soruları ile depremin şiddeti, saati, merkez üssü ve derinliği gibi detaylar araştırıyor. Peki, en son deprem nerede oldu, şiddeti kaç? İşte, 26 Şubat AFAD ve Kandilli son depremler listesi canlı ve anlık veri takibi…