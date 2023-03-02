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Haberler Yaşam Son Dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 2 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri
Giriş Tarihi: 02.03.2023 00:29 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 13:35

Son Dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 2 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde de etkili olan deprem felaketi sonrasında Kahramanmaraş, Kayseri, Malatya, Adana, Hatay, Osmaniye illeri başta olmak üzere artçı sarsıntılar peş peşe meydana gelmeye devam ediyor. Söz konusu sarsıntıları hissedenler detayları merak ederek 2 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri verilerine erişmek isteyerek son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. İşte 2 Mart en son depremler listesi verileri ve tüm bilgiler.

Son Dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 2 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri

Asrın deprem felaketi sonrasında ülkemizde yaralar sarılmaya devam edilirken felaketin meydana geldiği bölgede şiddetli artçı sarsıntılar peş peşe meydana gelmeye devam ediyor. 2 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişmek isteyenler yoğun olarak son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? şeklindeki sorular üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

2 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine aşağıda yer alan linkler üzerinden erişebilirsiniz.

Son Dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 2 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri

Büyüklük: 3.5 (Ml)

Yer: Türkoğlu (Kahramanmaraş)

Tarih: 2023-03-01

Saat: 21:04:14 TSİ

Enlem: 37.41 N

Boylam: 36.854 E

Derinlik: 7 km

--

Büyüklük: 4.3 (Ml)

Yer: Türkoğlu (Kahramanmaraş)

Tarih: 2023-03-01

Saat: 19:38:00 TSİ

Enlem: 37.304 N

Boylam: 37.025 E

Derinlik: 7.6 km

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Son Dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 2 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri

Büyüklük: 3.5 (Ml)

Yer: Doğanşehir (Malatya)

Tarih: 2023-03-01

Saat: 15:42:51 TSİ

Enlem: 37.982 N

Boylam: 37.652 E

Derinlik: 7 km

--

Büyüklük: 3.7 (Ml)

Yer: Doğanşehir (Malatya)

Tarih: 2023-03-01

Saat: 14:06:56 TSİ

Enlem: 38.029 N

Boylam: 37.652 E

Derinlik: 15.22 km

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Son Dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 2 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri

Büyüklük: 4.4 (Mw)

Yer: Antakya (Hatay)

Tarih: 2023-03-01

Saat: 10:20:22 TSİ

Enlem: 36.318 N

Boylam: 36.073 E

Derinlik:11.06 km

Son Dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 2 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri
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