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Son Dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 2 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri
Giriş Tarihi: 02.03.2023 00:29
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
13:35
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde de etkili olan deprem felaketi sonrasında Kahramanmaraş, Kayseri, Malatya, Adana, Hatay, Osmaniye illeri başta olmak üzere artçı sarsıntılar peş peşe meydana gelmeye devam ediyor. Söz konusu sarsıntıları hissedenler detayları merak ederek 2 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri verilerine erişmek isteyerek son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. İşte 2 Mart en son depremler listesi verileri ve tüm bilgiler.