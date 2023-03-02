Son Dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 2 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri

Asrın deprem felaketi sonrasında ülkemizde yaralar sarılmaya devam edilirken felaketin meydana geldiği bölgede şiddetli artçı sarsıntılar peş peşe meydana gelmeye devam ediyor. 2 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişmek isteyenler yoğun olarak son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? şeklindeki sorular üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

2 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine aşağıda yer alan linkler üzerinden erişebilirsiniz.