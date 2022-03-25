Son Dakika Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 25 Mart Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Ülkemizde yer alan Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatları sebebiyle son dakika deprem olayları meydana gelmeye devam ediyor. Yurt ve dünyada meydana gelen en son depremler ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler 25 Mart Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine erişmek isteyerek "son Dakika Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Merak konusu olan son Dakika Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.