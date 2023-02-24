Haberler Yaşam SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU, NEREDE? Son depremler listesi AFAD ve Kandilli ile yayında! 24 Şubat son dakika deprem haberleri

Giriş Tarihi: 24.02.2023 19:35 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 19:35

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU, NEREDE? Son depremler listesi AFAD ve Kandilli ile yayında! 24 Şubat son dakika deprem haberleri

Deprem son dakika haberi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan veriler ile duyuruluyor. Son depremler listesi yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Büyük ve küçük her sarsıntıda az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt arayanlar AFAD deprem listesi ile şiddet, merkez üssü ve derinlik gibi bilgilere ulaşabiliyor. İşte, 24 Şubat bugünkü son depremler…