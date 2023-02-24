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Haberler Yaşam SON DAKİKA: DEPREM Mİ OLDU? Son depremler listesi AFAD ve Kandilli haritası yayında! 24 Şubat bugün son dakika deprem haberleri
Giriş Tarihi: 24.02.2023 18:24 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 18:24

SON DAKİKA: DEPREM Mİ OLDU? Son depremler listesi AFAD ve Kandilli haritası yayında! 24 Şubat bugün son dakika deprem haberleri

Deprem son dakika haberi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan veriler ile duyuruluyor. Son depremler listesi yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Büyük ve küçük her sarsıntıda az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt arayanlar AFAD deprem listesi ile şiddet, merkez üssü ve derinlik gibi bilgilere ulaşabiliyor. İşte, 24 Şubat bugünkü son depremler…

SON DAKİKA: DEPREM Mİ OLDU? Son depremler listesi AFAD ve Kandilli haritası yayında! 24 Şubat bugün son dakika deprem haberleri

Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor. Afet bölgesinde kaydedilen artçılar tek tek listede yerini alırken asrın felaketinde iki hafta geride kaldı. 5 ve üzeri artçı sarsıntılar devam ediyor. Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları yaşanan her sarsıntı ardından tüm Türkiye'de yanıt arıyor. Deprem son dakika haberleri ile sarsıntıya dair tüm detaylara ulaşılabiliyor. İşte, 24 Şubat son depremler listesi…

SON DAKİKA: DEPREM Mİ OLDU? Son depremler listesi AFAD ve Kandilli haritası yayında! 24 Şubat bugün son dakika deprem haberleri

HATAY'DA KORKUTAN DEPREM!

Hatay'ın Defne ilçesinde 23 Şubat günü saat 18.53'te meydana gelen deprem 5.0 büyüklüğünde gerçekleşti.

Depremin derinliği 9.76 km olarak ölçüldü:

Büyüklük:5.0 (Mw)

Yer:Defne (Hatay)

Tarih:2023-02-23

Saat:18:53:47 TSİ

Enlem:36.088 N

Boylam:36.076 E

Derinlik:9.76 km

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SON DAKİKA: DEPREM Mİ OLDU? Son depremler listesi AFAD ve Kandilli haritası yayında! 24 Şubat bugün son dakika deprem haberleri

SON DAKİKA DEPREMLER – 24 ŞUBAT CUMA

17:01 | EREĞLİ (KONYA) 4.3

13.05 | TÜRKOĞLU (KAHRAMANMARAŞ) 3.7

11.17 | GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) 3.6

09.12 | AKDENİZ, ANTAKYA KÖRFEZİ, SAMANDAĞ (HATAY) 3.7

08.46 | ARSUZ (HATAY) 4.0

03.30 | YEŞİLYURT (MALATYA) 3.5

02:01 | SAİMBEYLİ (ADANA) 3.8

01:08 | MADEN (ELAZIĞ) 3.6

SON DAKİKA: DEPREM Mİ OLDU? Son depremler listesi AFAD ve Kandilli haritası yayında! 24 Şubat bugün son dakika deprem haberleri

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

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SON DAKİKA: DEPREM Mİ OLDU? Son depremler listesi AFAD ve Kandilli haritası yayında! 24 Şubat bugün son dakika deprem haberleri

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

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