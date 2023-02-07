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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Deprem sonrası Kahramanmaraş ve İskenderun’un havadan görüntüsü dehşete düşürdü!
Giriş Tarihi: 07.02.2023 11:25 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 12:10

SON DAKİKA: Deprem sonrası Kahramanmaraş ve İskenderun’un havadan görüntüsü dehşete düşürdü!

SON DAKİKA: Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremde 3381 kişi hayatını kaybetti. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş ile Hatay'ın İskenderun ilçesi havadan görüntülendi. Dehşete düşüren görüntüler, yüzyılın faciasının boyutunu gözler önüne serdi.

SON DAKİKA: Deprem sonrası Kahramanmaraş ve İskenderun’un havadan görüntüsü dehşete düşürdü!

SON DAKİKA: Depremin vurduğu iller havadan görüntülendi... Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılan binalarda ekiplerin çalışmaları sürüyor.

SON DAKİKA: Deprem sonrası Kahramanmaraş ve İskenderun’un havadan görüntüsü dehşete düşürdü!

KAHRAMANMARAŞ'TA YIKIM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Bir yandan ekipler ve gönüllüler, diğer yandan enkaz altındaki vatandaşların yakınları zamanla yarışıyor.

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SON DAKİKA: Deprem sonrası Kahramanmaraş ve İskenderun’un havadan görüntüsü dehşete düşürdü!

Kurtarma çalışmaları, enkaz altından gelen sesin olduğu bölgelere yoğunlaşırken, il merkezindeki yıkım dronu ile görüntülendi.

Depremin merkez üssünde yıkım böyle görüntülendi | Video

SON DAKİKA: Deprem sonrası Kahramanmaraş ve İskenderun’un havadan görüntüsü dehşete düşürdü!

Dehşete düşüren görüntüler facianın boyutunu gözler önüne serdi.

SON DAKİKA: Deprem sonrası Kahramanmaraş ve İskenderun’un havadan görüntüsü dehşete düşürdü!

İSKENDERUN YERLE BİR OLDU...
Deprem bölgelerinden İskenderun da ikinci gününde havadan böyle görüntülendi.

Deprem bölgesi İskenderun böyle görüntülendi | Video

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