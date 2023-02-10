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Haberler Yaşam Son dakika: ‘Depremde yer yerinden oynadı!’ İşte Kahramanmaraş depreminin en korkutucu görüntüsü
Giriş Tarihi: 10.02.2023 01:18 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 01:38

Son dakika: ‘Depremde yer yerinden oynadı!’ İşte Kahramanmaraş depreminin en korkutucu görüntüsü

Son dakika haberi… "Son yüzyılın en büyüğü" olarak nitelendirilen depremlerin ilki Kahramanmaraş'ı gece 7.7 ile vurdu, bundan 9 saat sonra ise 7.6 şiddetinde ikinci bir deprem meydana geldi. Depremin en korkutucu görüntüsü ortaya çıktı. İşte o görüntüler….

Son dakika: ‘Depremde yer yerinden oynadı!’ İşte Kahramanmaraş depreminin en korkutucu görüntüsü

Son dakika deprem haberi…6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi.

Son dakika: ‘Depremde yer yerinden oynadı!’ İşte Kahramanmaraş depreminin en korkutucu görüntüsü

Depremler başta Gaziantep ve Hatay olmak üzere, Adana, Adıyaman, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa'da da çok şiddetli bir şekilde hissedildi.

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Son dakika: ‘Depremde yer yerinden oynadı!’ İşte Kahramanmaraş depreminin en korkutucu görüntüsü

Yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen deprem birçok ilde yıkıma yol açtı.

İşte Kahramanmaraş depreminin en çarpıcı görüntüsü | VİDEO

Son dakika: ‘Depremde yer yerinden oynadı!’ İşte Kahramanmaraş depreminin en korkutucu görüntüsü

Depremin ardından ekipler ilk andan itibaren bölgeye sevk edilerek canla başla arama-kurtarma çalışmalarına başladı.

Son dakika: ‘Depremde yer yerinden oynadı!’ İşte Kahramanmaraş depreminin en korkutucu görüntüsü

DEPREM GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Yüzyılın felaketinde arama kurtarma çalışmaları da hız kesmeden devam ederken deprem anının en korkutucu görüntüsü ortaya çıktı.

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