Haberler Yaşam Son dakika: ‘Depremde yer yerinden oynadı!’ İşte Kahramanmaraş depreminin en korkutucu görüntüsü

Giriş Tarihi: 10.02.2023 01:18 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 01:38

Son dakika: ‘Depremde yer yerinden oynadı!’ İşte Kahramanmaraş depreminin en korkutucu görüntüsü

Son dakika haberi… "Son yüzyılın en büyüğü" olarak nitelendirilen depremlerin ilki Kahramanmaraş'ı gece 7.7 ile vurdu, bundan 9 saat sonra ise 7.6 şiddetinde ikinci bir deprem meydana geldi. Depremin en korkutucu görüntüsü ortaya çıktı. İşte o görüntüler….