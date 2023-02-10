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Son dakika: ‘Depremde yer yerinden oynadı!’ İşte Kahramanmaraş depreminin en korkutucu görüntüsü
Giriş Tarihi: 10.02.2023 01:18
Güncelleme Tarihi: 10.02.2023
01:38
Son dakika: ‘Depremde yer yerinden oynadı!’ İşte Kahramanmaraş depreminin en korkutucu görüntüsü
Son dakika haberi… "Son yüzyılın en büyüğü" olarak nitelendirilen depremlerin ilki Kahramanmaraş'ı gece 7.7 ile vurdu, bundan 9 saat sonra ise 7.6 şiddetinde ikinci bir deprem meydana geldi. Depremin en korkutucu görüntüsü ortaya çıktı. İşte o görüntüler….