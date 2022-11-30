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Haberler Yaşam SON DAKİKA DEPREMLER 30 KASIM 2022: Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Giriş Tarihi: 30.11.2022 11:10 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 11:10

SON DAKİKA DEPREMLER 30 KASIM 2022: Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son dakika depremler listesi Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde meydana gelen depremler sonrası gündemdeki yerini aldı. 30 Kasım Çarşamba günü yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar, deprem son dakika haberleri araştırmalarını hızlandırdı. Yurtta meydana gelen depremlerin şiddeti ve merkez üssü gibi bilgiler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu ve kaç şiddetinde? İşte, 30 Kasım 2022 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile anlık deprem verileri.

SON DAKİKA DEPREMLER 30 KASIM 2022: Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son depremler listesi 30 Kasım Çarşamba sabahı da en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. Gece saatlerinden bu yana Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde yaşanan sallantılar nedeniyle Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi araştırılıyor. Sarsıntıları hisseden vatandaşlar, ''Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, anlık deprem verileri ile 30 Kasım 2022 Kandilli ve AFAD son dakika depremler listesi.

SON DAKİKA DEPREMLER 30 KASIM 2022: Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Kandilli ve AFAD son depremler listesi

SON DAKİKA | DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile duyuruluyor.

En son depremler listesi verilerine aşağıda yer alan linklere tıklayarak erişebilirsiniz.

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SON DAKİKA DEPREMLER 30 KASIM 2022: Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Kandilli ve AFAD son depremler listesi

EGE DENİZİ'NDE ARTÇILAR SÜRÜYOR!

Ege Denizi'inin farklı noktaları gün içerisinde bir kaç kez sallandı. 30 Kasım Çarşamba günü, Ula Muğla'da saat 07.14'te 2.4, İzmir Karaburu'nda saat 06.16'da 2.8, Manisa Soma'da 03.32'de 2.8 şiddetinde artçı sarsıntılar meydana geldi.

SON DAKİKA DEPREMLER 30 KASIM 2022: Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Kandilli ve AFAD son depremler listesi

AKDENİZ'DE DEPREM!

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde saat 00.29'da 3,3 büyüklüğünde Deprem meydana geldi. Deprem yerin 6.2 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

SON DAKİKA DEPREMLER 30 KASIM 2022: Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Kandilli ve AFAD son depremler listesi

30 KASIM 2022 ÇARŞAMBA AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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