Haberler Yaşam SON DAKİKA DEPREMLER 30 KASIM 2022: Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Giriş Tarihi: 30.11.2022 11:10 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 11:10

SON DAKİKA DEPREMLER 30 KASIM 2022: Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son dakika depremler listesi Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde meydana gelen depremler sonrası gündemdeki yerini aldı. 30 Kasım Çarşamba günü yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar, deprem son dakika haberleri araştırmalarını hızlandırdı. Yurtta meydana gelen depremlerin şiddeti ve merkez üssü gibi bilgiler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu ve kaç şiddetinde? İşte, 30 Kasım 2022 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile anlık deprem verileri.