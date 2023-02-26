Haberler Yaşam SON DAKİKA DEPREMLER CANLI TAKİP 26 ŞUBAT | En son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Giriş Tarihi: 26.02.2023 18:41 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023 23:40

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından duyuruluyor. Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından son depremler listesi sorgulama ekranı yoğun olarak ziyaret ediliyor. Afet bölgesi yanı sıra diğer illerde meydana gelen büyük ve küçük çaplı sarsıntılar endişeye neden oluyor. Bu noktada az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde soruları ile depremin şiddeti, saati, merkez üssü ve derinliği gibi detaylar araştırıyor. Peki, en son deprem nerede oldu, şiddeti kaç? İşte, 26 Şubat AFAD ve Kandilli son depremler listesi canlı ve anlık veri takibi…