Haberler Yaşam Son Dakika Depremler Listesi 11 Şubat | AFAD/Kandilli verileri ile Hatay, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Giriş Tarihi: 11.02.2023 09:06 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 09:06

Son Dakika Depremler Listesi 11 Şubat | AFAD/Kandilli verileri ile Hatay, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremi sonrası AFAD ve Kandilli son dakika açıklamaları ile son depremler listesi anlık ve canlı verileri yakından takip ediliyor. Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis, Gaziantep, Adıyaman ve Hatay illerinde büyük yıkıma neden olan depremde pek çok sayıda bina yıkıldı, binlerce kişi hayatını kaybederken çok sayıda vatandaş yaralandı. Artçılar devam ederken bölgedeki vatandaşlar, ''En son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Peki, Az önce Malatya, Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? İşte, 11 Şubat Cumartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi canlı - anlık veriler...