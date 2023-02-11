Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Son Dakika Depremler Listesi 11 Şubat | AFAD/Kandilli verileri ile Hatay, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 11.02.2023 09:06 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 09:06

Son Dakika Depremler Listesi 11 Şubat | AFAD/Kandilli verileri ile Hatay, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremi sonrası AFAD ve Kandilli son dakika açıklamaları ile son depremler listesi anlık ve canlı verileri yakından takip ediliyor. Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis, Gaziantep, Adıyaman ve Hatay illerinde büyük yıkıma neden olan depremde pek çok sayıda bina yıkıldı, binlerce kişi hayatını kaybederken çok sayıda vatandaş yaralandı. Artçılar devam ederken bölgedeki vatandaşlar, ''En son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Peki, Az önce Malatya, Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? İşte, 11 Şubat Cumartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi canlı - anlık veriler...

Son Dakika Depremler Listesi 11 Şubat | AFAD/Kandilli verileri ile Hatay, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu soruları ile vatandaşlar, son dakika deprem haberleri bilgisine erişmeye çalışıyor. Yüzyılın en büyük afeti olarak kayıtlara geçen Kahramanmaraş depremleri Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Kilis ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Enkaz altında kalan vatandaşları arama kurtarma çalışmaları 6. Günde de devam ediyor. Bölgede peş peşe artçı sarsıntılar yaşanırken sarsıntı hissedenler, ''Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?'' şeklindeki sorulara yanıt arıyor. İşte, son dakika deprem haberleri ile 11 Şubat 2023 Cumartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son Dakika Depremler Listesi 11 Şubat | AFAD/Kandilli verileri ile Hatay, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

PEŞ PEŞE İKİ BÜYÜK DEPREM!

Türkiye 9 saat arayla meydana gelen iki depremle sarsıldı.

6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta merkez üssü Pazarcık ilçesi olan bir deprem meydana geldi. Saat 04.17'deki depremin büyüklüğü önce 7,4 olarak duyuruldu. Ancak AFAD ilerleyen saatlerde güncelleme yaparak depremin büyüklüğünün 7,7 olduğunu açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarsıntı yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son Dakika Depremler Listesi 11 Şubat | AFAD/Kandilli verileri ile Hatay, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.

AFAD Deprem Risk Azaltma Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, sarsıntının artçı değil yeni bir deprem olduğunu kaydetti.

Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde birçok ilde hissedilen deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Son Dakika Depremler Listesi 11 Şubat | AFAD/Kandilli verileri ile Hatay, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ BİLANÇOSU: ÖLÜ VE YARALI SAYISI SON DURUM!

AFAD: Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 Şubat 2023 Cumartesi saat 08.35 itibarıyla 20 bin 665 hayatını kaybetti, 80 bin 88 kişi kurtarıldı. 92 bin 697 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edildi.

Son Dakika Depremler Listesi 11 Şubat | AFAD/Kandilli verileri ile Hatay, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR

Deprem sonrası artçı sarsıntılar da sürüyor. Vatandaşlar hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyarılıyor. Yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları ise tüm hızıyla devam ediyor.

SON DAKİKA