Giriş Tarihi: 19.08.2024 08:23
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024
08:24
SON DAKİKA VERİLERİYLE DEPREMLER LİSTESİ |AFAD ve Kandilli verileriyle deprem mi oldu, şiddeti kaç, merkez üssü neresi?
19 Ağustos son depremler listesi Afad ve Kandilli verileriyle araştırılıyor. Son günlerde ülkemizde yaşanan sarsıntılarla birçok bölgeden deprem haberi gelmeye devam ediyor. En son İzmir, Muş ve Bingöl'de yaşanan sarsıntılar vatandaşları dakika dakika güncel depremler listesini araştırmaya yöneltiyor. Pek, deprem mi oldu, nerede deprem oldu? İşte, AFAD ve Kandilli verileriyle güncel depremler listesi