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Giriş Tarihi: 19.08.2024 08:23 Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 08:24

SON DAKİKA VERİLERİYLE DEPREMLER LİSTESİ |AFAD ve Kandilli verileriyle deprem mi oldu, şiddeti kaç, merkez üssü neresi?

19 Ağustos son depremler listesi Afad ve Kandilli verileriyle araştırılıyor. Son günlerde ülkemizde yaşanan sarsıntılarla birçok bölgeden deprem haberi gelmeye devam ediyor. En son İzmir, Muş ve Bingöl'de yaşanan sarsıntılar vatandaşları dakika dakika güncel depremler listesini araştırmaya yöneltiyor. Pek, deprem mi oldu, nerede deprem oldu? İşte, AFAD ve Kandilli verileriyle güncel depremler listesi

SON DAKİKA VERİLERİYLE DEPREMLER LİSTESİ |AFAD ve Kandilli verileriyle deprem mi oldu, şiddeti kaç, merkez üssü neresi?

Ülke genelinde yaşanan küçük ve büyük sarsıntılar AFAD ve Kandilli verileriyle kayıt altına alınıyor. Son günlerde yaşanan sarsıntılar vatandaşlar tarafından son dakika depremler listesiyle araştırılıyor. AFAD ve Kandilli'nin anlık olarak yayımladığı veriler takip ediliyor. İşte, 19 Ağustos son depremler listesi

SON DAKİKA VERİLERİYLE DEPREMLER LİSTESİ |AFAD ve Kandilli verileriyle deprem mi oldu, şiddeti kaç, merkez üssü neresi?

İZMİR DEPREM
Büyüklük:3.5 (Mw)
Yer:Menderes (İzmir)
Tarih:2024-08-19
Saat:04:32:39 TSİ
Enlem:38.26139 N
Boylam:27.21889 E
Derinlik:7 km

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SON DAKİKA VERİLERİYLE DEPREMLER LİSTESİ |AFAD ve Kandilli verileriyle deprem mi oldu, şiddeti kaç, merkez üssü neresi?

MUŞ DEPREM
ALABALIK-VARTO (MUS)
18.08.2024, 21:15:18 TSİ
Büyüklük: 4.2
Derinlik: 5.2 km

SON DAKİKA VERİLERİYLE DEPREMLER LİSTESİ |AFAD ve Kandilli verileriyle deprem mi oldu, şiddeti kaç, merkez üssü neresi?

BİNGÖL DEPREM
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Karlıova (Bingöl)
Tarih:2024-08-18
Saat:21:15:19 TSİ
Enlem:39.33361 N
Boylam:41.14 E
Derinlik:7.01 km

SON DAKİKA VERİLERİYLE DEPREMLER LİSTESİ |AFAD ve Kandilli verileriyle deprem mi oldu, şiddeti kaç, merkez üssü neresi?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

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