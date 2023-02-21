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Haberler Yaşam SON DAKİKA DEPREMLERİ 21 ŞUBAT | En son deprem nerede oldu, hangi ilde, kaç şiddetinde? AFAD/KANDİLLİ son depremler listesi
Giriş Tarihi: 21.02.2023 18:34 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 18:34

SON DAKİKA DEPREMLERİ 21 ŞUBAT | En son deprem nerede oldu, hangi ilde, kaç şiddetinde? AFAD/KANDİLLİ son depremler listesi

AFAD ve Kandilli son depremler listesi sorgulama işlemleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Kahramanmaraş depremi sonrası 20 Şubat'ta Hatay'ın Samandağ ve Defne ilçelerinde iki büyük deprem meydana geldi. 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerin artçıları ise sürüyor. Hal böyleyken yaşadıkları illerde sarsıntı hisseden vatandaşlar az önce deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç sorularına yanıt arıyor. Son dakika depremler saati, şiddeti, konumu ve derinliği gibi bilgiler Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılan veriler ile netlik kazanıyor. Peki, En son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? İşte, 21 Şubat 2023 Son depremler listesi canlı ve anlık veriler…

SON DAKİKA DEPREMLERİ 21 ŞUBAT | En son deprem nerede oldu, hangi ilde, kaç şiddetinde? AFAD/KANDİLLİ son depremler listesi

Son dakika deprem verileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılıyor. 10 ilde etkili olan Kahramanmaraş depremi sonrası Türkiye 21 Şubat'ta bir felaket daha yaşadı. Hatay'da akşam saatlerinde 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki büyük deprem meydana geldi. 3 dakika arayla yaşanan depremin ardından endişelenen vatandaşlar bu noktada az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde şeklindeki sorular ile son dakika depremler listesi araştırması yapıyor. Peki, en son deprem nerede oldu, şiddeti kaç? İşte, 21 Şubat AFAD ve Kandilli son depremler listesi

SON DAKİKA DEPREMLERİ 21 ŞUBAT | En son deprem nerede oldu, hangi ilde, kaç şiddetinde? AFAD/KANDİLLİ son depremler listesi

HATAY'DA PEŞ PEŞE DEPREM!

Kahramanmaraş merkezli depremler, Gaziantep ve Hatay başta olmak üzere, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Adana ve Elazığ'da da etkili oldu. Bölgede çok sayıda artçı sarsıntı yaşanmaya devam ederken 3 dakika arayla Hatay merkezli 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem oldu.

Hatay'ın Defne ilçesinde saat 20.04 sıralarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 20.07'de ise 5,8 büyüklüğünde merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesi olan bir deprem daha yaşandı.

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SON DAKİKA DEPREMLERİ 21 ŞUBAT | En son deprem nerede oldu, hangi ilde, kaç şiddetinde? AFAD/KANDİLLİ son depremler listesi

Peş peşe yaşanan sarsıntılar, Gaziantep, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta da hissedilirken, ilk depremlerde hasar alan binalar da yıkıldı.

Depremin ardından AFAD, hasarlı binalara girilmemesi, riskli yapılardan uzak durulması ve deniz seviyesinin 50 cm'e kadar yükselmesi konusunda vatandaşları uyardı. Edinilen bilgiye göre, Hatay merkezli depremler, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerini de etkiledi.

SON DAKİKA DEPREMLERİ 21 ŞUBAT | En son deprem nerede oldu, hangi ilde, kaç şiddetinde? AFAD/KANDİLLİ son depremler listesi

ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR

İki büyük deprem sonrası artçı sarsıntılar da sürüyor. Vatandaşlar hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyarılıyor. Yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

SON DAKİKA DEPREMLERİ 21 ŞUBAT | En son deprem nerede oldu, hangi ilde, kaç şiddetinde? AFAD/KANDİLLİ son depremler listesi

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılmaktadır. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

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