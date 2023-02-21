SON DAKİKA DEPREMLERİ 21 ŞUBAT | En son deprem nerede oldu, hangi ilde, kaç şiddetinde? AFAD/KANDİLLİ son depremler listesi

AFAD ve Kandilli son depremler listesi sorgulama işlemleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Kahramanmaraş depremi sonrası 20 Şubat'ta Hatay'ın Samandağ ve Defne ilçelerinde iki büyük deprem meydana geldi. 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerin artçıları ise sürüyor. Hal böyleyken yaşadıkları illerde sarsıntı hisseden vatandaşlar az önce deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç sorularına yanıt arıyor. Son dakika depremler saati, şiddeti, konumu ve derinliği gibi bilgiler Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılan veriler ile netlik kazanıyor. Peki, En son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? İşte, 21 Şubat 2023 Son depremler listesi canlı ve anlık veriler…