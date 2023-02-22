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Haberler Yaşam SON DAKİKA DEPREMLERİ 22 ŞUBAT | Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve KANDİLLİ Rasathanesi son depremler listesi
Giriş Tarihi: 22.02.2023 20:52 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023 20:52

SON DAKİKA DEPREMLERİ 22 ŞUBAT | Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve KANDİLLİ Rasathanesi son depremler listesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı yoğun bir şekilde ziyaret ediliyor. Kahramanmaraş depreminin yaraları henüz sarılamamışken 20 Şubat'ta Hatay merkezli iki büyük deprem meydana gelmişti. Can kayıplarına neden olan 6.4 ve 5.8 şiddetindeki depremlerin artçıları ise halen devam ediyor. Başta bölge halkı olmak üzere yaşadıkları illerde sarsıntı hisseden kişiler, arama motorları üzerinden ''Az önce deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?'' sorularına yanıt arıyor. Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılan veriler ile son dakika depremler saati, şiddeti, konumu ve derinliği gibi bilgilere ulaşılabiliyor. Peki, En son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? İşte, 22 Şubat 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi canlı ve anlık veriler…

SON DAKİKA DEPREMLERİ 22 ŞUBAT | Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve KANDİLLİ Rasathanesi son depremler listesi

Son dakika deprem haberleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak kamuoyuna duyuruluyor. Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş depremleri sonrası 20 Şubat'ta bu kez merkez üssü Hatay olan iki büyük deprem meydana geldi. 3 dakika arayla yaşanan sarsıntılar nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti, 500'ü aşkın vatandaş yaralandı. Bölgede artçı sarsıntılar devam ederken az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde şeklindeki sorular ile son dakika depremler listesi araştırması yapılıyor. Peki, en son deprem nerede oldu, şiddeti kaç? İşte, canlı ve anlık veriler ile 22 Şubat AFAD ve Kandilli son depremler listesi

SON DAKİKA DEPREMLERİ 22 ŞUBAT | Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve KANDİLLİ Rasathanesi son depremler listesi

HATAY'DA PEŞ PEŞE DEPREM!

Kahramanmaraş merkezli depremler, Gaziantep ve Hatay başta olmak üzere, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Adana ve Elazığ'da da etkili oldu. Bölgede çok sayıda artçı sarsıntı yaşanmaya devam ederken 3 dakika arayla Hatay merkezli 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem oldu.

Hatay'ın Defne ilçesinde saat 20.04 sıralarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 20.07'de ise 5,8 büyüklüğünde merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesi olan bir deprem daha yaşandı.

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SON DAKİKA DEPREMLERİ 22 ŞUBAT | Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve KANDİLLİ Rasathanesi son depremler listesi

Peş peşe yaşanan sarsıntılar, Gaziantep, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta da hissedilirken, ilk depremlerde hasar alan binalar da yıkıldı.

Depremin ardından AFAD, hasarlı binalara girilmemesi, riskli yapılardan uzak durulması ve deniz seviyesinin 50 cm'e kadar yükselmesi konusunda vatandaşları uyardı. Edinilen bilgiye göre, Hatay merkezli depremler, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerini de etkiledi.

SON DAKİKA DEPREMLERİ 22 ŞUBAT | Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve KANDİLLİ Rasathanesi son depremler listesi

ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR

İki büyük deprem sonrası artçı sarsıntılar da sürüyor. Vatandaşlar hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyarılıyor. Yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları Kahramanmaraş ve Hatay'da devam ediyor.

SON DAKİKA DEPREMLERİ 22 ŞUBAT | Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve KANDİLLİ Rasathanesi son depremler listesi

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılmaktadır. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor.

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