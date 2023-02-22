SON DAKİKA DEPREMLERİ 22 ŞUBAT | Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve KANDİLLİ Rasathanesi son depremler listesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı yoğun bir şekilde ziyaret ediliyor. Kahramanmaraş depreminin yaraları henüz sarılamamışken 20 Şubat'ta Hatay merkezli iki büyük deprem meydana gelmişti. Can kayıplarına neden olan 6.4 ve 5.8 şiddetindeki depremlerin artçıları ise halen devam ediyor. Başta bölge halkı olmak üzere yaşadıkları illerde sarsıntı hisseden kişiler, arama motorları üzerinden ''Az önce deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?'' sorularına yanıt arıyor. Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılan veriler ile son dakika depremler saati, şiddeti, konumu ve derinliği gibi bilgilere ulaşılabiliyor. Peki, En son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? İşte, 22 Şubat 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi canlı ve anlık veriler…