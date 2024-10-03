Giriş Tarihi: 03.10.2024 15:35
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024
15:35
SON DAKİKA... Dilan ve Engin Polat davasında çarpıcı gelişme: Fenomen Tolunay Topal soruşturma dosyasına girdi!
Fenomen Dilan Polat ile Engin Polat çifti, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaklaşık 10 ay cezaevinde kalan Polat çifti, geçtiğimiz haftalarda tahliye edildi. Haklarında yürütülen soruşturma kapsamında Engin Polat'ın babası, kardeşi ve Dilan Polat ifade verdi. Sosyal medya fenomeni Tolunay Topal da şüpheli sıfatıyla dosyaya girdi! İşte detaylar…