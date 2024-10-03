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Giriş Tarihi: 03.10.2024 15:35 Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 15:35

SON DAKİKA... Dilan ve Engin Polat davasında çarpıcı gelişme: Fenomen Tolunay Topal soruşturma dosyasına girdi!

Fenomen Dilan Polat ile Engin Polat çifti, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaklaşık 10 ay cezaevinde kalan Polat çifti, geçtiğimiz haftalarda tahliye edildi. Haklarında yürütülen soruşturma kapsamında Engin Polat'ın babası, kardeşi ve Dilan Polat ifade verdi. Sosyal medya fenomeni Tolunay Topal da şüpheli sıfatıyla dosyaya girdi! İşte detaylar…

ARZU KAYA
SON DAKİKA... Dilan ve Engin Polat davasında çarpıcı gelişme: Fenomen Tolunay Topal soruşturma dosyasına girdi!

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile Engin Polat, MASAK'ın incelemesine takıldı.

SON DAKİKA... Dilan ve Engin Polat davasında çarpıcı gelişme: Fenomen Tolunay Topal soruşturma dosyasına girdi!

Haklarında kara para aklama, vergi kaçırma, yasadışı bahis ve örgüt kurma suçlarından soruşturma başlatılan Polat çifti geçtiğimiz yıl kasım ayında tutuklandı.

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SON DAKİKA... Dilan ve Engin Polat davasında çarpıcı gelişme: Fenomen Tolunay Topal soruşturma dosyasına girdi!

Geçtiğimiz haftalarda birkaç gün arayla tahliye edilen Dilan Polat ve Engin Polat ile ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Haklarında yürütülen "vergi suçu" soruşturmasında Engin Polat'ın babası, kardeşi ve sosyal medya fenomeni Tolunay Topal da şüpheli sıfatıyla ifade verdi.

SON DAKİKA... Dilan ve Engin Polat davasında çarpıcı gelişme: Fenomen Tolunay Topal soruşturma dosyasına girdi!

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Şüphelilerin ticari faaliyet yaptıklarını ve suçlamaları kabul etmediklerine dair ifade verdikleri öğrenildi. Fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından yargılanmasına Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından devam ediyor.

SON DAKİKA... Dilan ve Engin Polat davasında çarpıcı gelişme: Fenomen Tolunay Topal soruşturma dosyasına girdi!

FENOMEN TOLUNAY TOPAL DA ŞÜPHELİ!

Çiftin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında ise "Vergi Kanunu'na muhalefet" suçundan ayrı bir soruşturma yürütülüyor. İstanbul Anadolu Vergi Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında geçen gün Dilan ve Engin Polat çifti savcılığa ifade vermek için adliyeye geldi.

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