SON DAKİKA... Dilan ve Engin Polat davasında çarpıcı gelişme: Fenomen Tolunay Topal soruşturma dosyasına girdi!

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Şüphelilerin ticari faaliyet yaptıklarını ve suçlamaları kabul etmediklerine dair ifade verdikleri öğrenildi. Fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından yargılanmasına Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından devam ediyor.