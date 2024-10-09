Giriş Tarihi: 09.10.2024 08:42
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024
08:42
SON DAKİKA... Discord ve Telegram’a istismar ve şantaj operasyonu: C31K grubunun yöneticisi Hz. Ebu Cehil takma isimli şüpheli yakalandı!
Anlık mesajlaşma uygulamaları, suç çetelerinin yuvası haline geldi. Özellikle Discord ve Telegram gibi uygulamalarda, çocukların tehdit, şantaj ve cinsel istismara uğradığı belirlendi. Düzenlenen operasyonda "C31K" isimli grubu yöneten ve "Hz. Ebu Cehil" takma adıyla bilinen E.K.'nin gözaltına alındığı belirtildi. Operasyonun detaylarını açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Zorbalarla hesaplaşacağız" dedi.