SON DAKİKA... Discord ve Telegram’a istismar ve şantaj operasyonu: C31K grubunun yöneticisi Hz. Ebu Cehil takma isimli şüpheli yakalandı!

BAKAN YERLİKAYA: ZORBALARLA HESAPLAŞACAĞIZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, çocukları ve gençleri hedef alan sapkın düşüncelerle mücadelede kararlı olduklarını belirtti. Yerlikaya, "Çocuklarımızı cinsel istismara zorlayan, kadına şiddet eğiliminde olup kin ve nefret yayan zorbalarla görülecek hesabımız var. Siber dünyanın hangi deliğine saklanırlarsa saklansınlar, siber devriyelerimiz onları bulup adalete teslim edecektir" dedi.