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Giriş Tarihi: 09.10.2024 08:42 Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 08:42

SON DAKİKA... Discord ve Telegram’a istismar ve şantaj operasyonu: C31K grubunun yöneticisi Hz. Ebu Cehil takma isimli şüpheli yakalandı!

Anlık mesajlaşma uygulamaları, suç çetelerinin yuvası haline geldi. Özellikle Discord ve Telegram gibi uygulamalarda, çocukların tehdit, şantaj ve cinsel istismara uğradığı belirlendi. Düzenlenen operasyonda "C31K" isimli grubu yöneten ve "Hz. Ebu Cehil" takma adıyla bilinen E.K.'nin gözaltına alındığı belirtildi. Operasyonun detaylarını açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Zorbalarla hesaplaşacağız" dedi.

ÖMER ÇETİN
SON DAKİKA... Discord ve Telegram’a istismar ve şantaj operasyonu: C31K grubunun yöneticisi Hz. Ebu Cehil takma isimli şüpheli yakalandı!

Ankara İl Müdürlüğü, Telegram ve Discord platformlarında aktif olan "C31K" isimli grubu yöneten ve "Hz. Ebu Cehil" takma adıyla bilinen kişinin E.K. adlı bir çocuk olduğunu ortaya çıkardı. Şahıs, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün koordinasyonunda Zile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.

SON DAKİKA... Discord ve Telegram’a istismar ve şantaj operasyonu: C31K grubunun yöneticisi Hz. Ebu Cehil takma isimli şüpheli yakalandı!

ARDA BATEMAN DA YAKALANDI

Aynı soruşturma kapsamında, "Arda Bateman" ismiyle bilinen A.T. adlı bir başka çocuk da İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince muhafaza altına alındı. Her iki şüphelinin ifadeleri, psikolog eşliğinde Cumhuriyet Savcısı tarafından alınacak.

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SON DAKİKA... Discord ve Telegram’a istismar ve şantaj operasyonu: C31K grubunun yöneticisi Hz. Ebu Cehil takma isimli şüpheli yakalandı!

DİSCORD'A ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Soruşturma sonrasında, suça karışan grupların bulunduğu Discord platformuna Türkiye genelinde erişim engeli getirildi. Erişim engelinin çocukları hedef alan içeriklerin yayılmasını önlemek için acilen uygulandığını açıkladı.

SON DAKİKA... Discord ve Telegram’a istismar ve şantaj operasyonu: C31K grubunun yöneticisi Hz. Ebu Cehil takma isimli şüpheli yakalandı!

BAKAN YERLİKAYA: ZORBALARLA HESAPLAŞACAĞIZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, çocukları ve gençleri hedef alan sapkın düşüncelerle mücadelede kararlı olduklarını belirtti. Yerlikaya, "Çocuklarımızı cinsel istismara zorlayan, kadına şiddet eğiliminde olup kin ve nefret yayan zorbalarla görülecek hesabımız var. Siber dünyanın hangi deliğine saklanırlarsa saklansınlar, siber devriyelerimiz onları bulup adalete teslim edecektir" dedi.

SON DAKİKA... Discord ve Telegram’a istismar ve şantaj operasyonu: C31K grubunun yöneticisi Hz. Ebu Cehil takma isimli şüpheli yakalandı!

ZEHİR TACİRLERİNE KARŞI MÜCADELEMİZ SÜRECEK

Bakan Yerlikaya, kadına şiddet ve cinsel istismar suçlarına eğilimli olanlara karşı her alanda mücadelenin sürdüğünü vurgulayarak, "Zehir tacirleri ve sapkın düşünce akımları nedeniyle kaybedecek tek bir insanımız yok. İçişleri Bakanlığı, 600 bin personeliyle huzur ve güvenliği sağlamak için kararlılıkla görevine devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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