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Giriş Tarihi: 11.10.2024 13:23 Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 13:48

Son dakika: Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'ndan Narin Güran açıklaması! "Cinayetin bütün yönleriyle açığa çıkartılması için..."

Son dakika haberleri: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni 19 gün sonra bir dere yatağında çuval içerisinde bulunmuştu. Cinayete ilişkin anne, ağabey ve amcanın da aralarında olduğu 12 şüpheli tutuklanırken, Türkiye'yi yasa boğan olayla ilgili Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'ndan yeni bir açıklama geldi. Vali Zorluoğlu, "Cinayetin bütün yönleriyle açığa çıkartılması için arkadaşlarımız gayretle çalışıyor. Adli sürecin devam ettiği bir konuyla ilgili çok fazla bir şey söylememiz doğru olmaz" ifadelerini kullandı.

Hüseyin KAÇAR
Son dakika: Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu’ndan Narin Güran açıklaması! Cinayetin bütün yönleriyle açığa çıkartılması için...

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin Güran cinayetiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Cinayetin bütün yönleriyle açığa çıkartılması için arkadaşlarımız gayretle çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu’ndan Narin Güran açıklaması! Cinayetin bütün yönleriyle açığa çıkartılması için...

Diyarbakır'da 21 Ağustos günü kuran kursundan çıkıp evinde gittikten sonra kaybolan ve 8 Eylül'de evinden 1,5 kilometre mesafede Eğertumaz Deresi'nde cesedi bulunan Narin Güran soruşturması devam ediyor.

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Son dakika: Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu’ndan Narin Güran açıklaması! Cinayetin bütün yönleriyle açığa çıkartılması için...

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada, aralarında anne, ağabey ve amca ile cesedi gömen itirafçının da bulunduğu 12 kişi tutuklanırken, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin Güran cinayetine ilişkin konuştu.

Son dakika: Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu’ndan Narin Güran açıklaması! Cinayetin bütün yönleriyle açığa çıkartılması için...

"ADLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR"

Adli sürece herkesin sabırla saygı göstermesi gerektiğine vurgu yapan Vali Zorluoğlu, "Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda bir başsavcı vekili ve dört tane savcımızın çalıştığı, yoğun gayret gösterdiği, il jandarmamızın ve emniyet güçlerimizin destek verdiği bir adli süreç devam ediyor.

Son dakika: Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu’ndan Narin Güran açıklaması! Cinayetin bütün yönleriyle açığa çıkartılması için...

Bu adli sürece herkesin sabırla saygı göstermesi gerekiyor. Titiz bir çalışma yürütülüyor.

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