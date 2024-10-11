Giriş Tarihi: 11.10.2024 13:23
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024
13:48
Son dakika: Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'ndan Narin Güran açıklaması! "Cinayetin bütün yönleriyle açığa çıkartılması için..."
Son dakika haberleri: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni 19 gün sonra bir dere yatağında çuval içerisinde bulunmuştu. Cinayete ilişkin anne, ağabey ve amcanın da aralarında olduğu 12 şüpheli tutuklanırken, Türkiye'yi yasa boğan olayla ilgili Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'ndan yeni bir açıklama geldi. Vali Zorluoğlu, "Cinayetin bütün yönleriyle açığa çıkartılması için arkadaşlarımız gayretle çalışıyor. Adli sürecin devam ettiği bir konuyla ilgili çok fazla bir şey söylememiz doğru olmaz" ifadelerini kullandı.