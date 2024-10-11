Son dakika: Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'ndan Narin Güran açıklaması! "Cinayetin bütün yönleriyle açığa çıkartılması için..."

"ADLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR"

Adli sürece herkesin sabırla saygı göstermesi gerektiğine vurgu yapan Vali Zorluoğlu, "Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda bir başsavcı vekili ve dört tane savcımızın çalıştığı, yoğun gayret gösterdiği, il jandarmamızın ve emniyet güçlerimizin destek verdiği bir adli süreç devam ediyor.