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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Diyarbakır’da 8 aylık kızını boğmaya çalıştı: Kan donduran o görüntüler! Nedeni pes dedirtti!
Giriş Tarihi: 28.03.2022 20:04 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 20:06

SON DAKİKA | Diyarbakır’da 8 aylık kızını boğmaya çalıştı: Kan donduran o görüntüler! Nedeni pes dedirtti!

Son dakika haberleri… Diyarbakır'da dehşete düşüren bir olay yaşandı. Kayapınar ilçesinde 8 aylık kızına yastıkla boğmaya çalışan cani anne E.K. o korkunç anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde nefes almakta zorlanan R.E.K. bebek için, "Bak böyle kurtulacağım işte. Böyle kurtulacağım. Öl, öl" diye konuşan E.K., gözaltına alındı. Kız çocuğu için devreye giren Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü harekete geçti. R.E.K. bebeğin koruma altına alınacağı öğrenilirken cani anne E.K.'nın ilk ifadesi ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA | Diyarbakır’da 8 aylık kızını boğmaya çalıştı: Kan donduran o görüntüler! Nedeni pes dedirtti!

Diyarbakır'da bir anne, 8 aylık çocuğuna dehşeti yaşattı.

SON DAKİKA | Diyarbakır’da 8 aylık kızını boğmaya çalıştı: Kan donduran o görüntüler! Nedeni pes dedirtti!
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SON DAKİKA | Diyarbakır’da 8 aylık kızını boğmaya çalıştı: Kan donduran o görüntüler! Nedeni pes dedirtti!

Kayapınar ilçesinde yaşayan ve 8 aylık kızı R.E.K.'yi yastıkla boğmaya çalışan cani anne E.K. o dehşet anları cep telefonu kamerasına kaydetti.

SON DAKİKA | Diyarbakır’da 8 aylık kızını boğmaya çalıştı: Kan donduran o görüntüler! Nedeni pes dedirtti!

KAN DONDURAN SÖZLER: 'BÖYLE KURTULACAĞIM'

Görüntülerde nefes almakta zorlanan kızıyla ilgili olarak, "Bak böyle kurtulacağım işte. Böyle kurtulacağım. Öl, öl" diye konuşan anne E.K., gözaltına alındı.

SON DAKİKA | Diyarbakır’da 8 aylık kızını boğmaya çalıştı: Kan donduran o görüntüler! Nedeni pes dedirtti!

KORUMAYA ALTINA ALINACAK

E.K.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri de R.E.K. için harekete geçti.Kızın koruma altına alınacağı öğrenildi.

SON DAKİKA