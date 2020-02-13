Son dakika! Doğu'da karla mücadele Batı'da deniz keyfi... İşte yurttan manzaralar...

Yurdun dört bir yanından farklı hava durumu haberleri geliyor. Doğu karla mücadele ederken, Ege'de deniz keyfi var. Karadeniz ve İç Anadolu'da da yağışlar hakim. Türkiye'de şu günlerde dört mevsim bir arada yaşanıyor. İşte yurttan kar ve deniz manzaraları...