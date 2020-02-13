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  • Son dakika! Doğu'da karla mücadele Batı'da deniz keyfi... İşte yurttan manzaralar...

! Doğu'da karla mücadele Batı'da deniz keyfi... İşte yurttan manzaralar...

haberi... 'de birçok il karla mücadele ediyor. Özellikle Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yoğun kar yağışı var. İstanbul'da baharı anımsatan bir hava hakimken, Karadeniz'de yağış hakim. 'te ise yazdan kalma günler yaşanıyor. Muğla'nın Marmaris ilçesinde sıcaklıklar 3 gündür giderek yükseliyor. Vatandaşlar sıcaklıkların yükselmesi ile soluğu denizde aldı. Kimi vatandaşlar ise sahilde güneşlenmeyi tercih etti. İşte yurttan kar ve deniz manzaraları...

Giriş Tarihi: 13.02.2020 16:41 Güncelleme Tarihi: 13.02.2020 16:53
Son dakika! Doğu'da karla mücadele Batı'da deniz keyfi... İşte yurttan manzaralar...

Yurdun dört bir yanından farklı haberleri geliyor. Doğu karla mücadele ederken, Ege'de deniz keyfi var. Karadeniz ve İç Anadolu'da da yağışlar hakim. 'de şu günlerde dört mevsim bir arada yaşanıyor. İşte yurttan kar ve deniz manzaraları...

Son dakika! Doğu'da karla mücadele Batı'da deniz keyfi... İşte yurttan manzaralar...

MARMARİS'TE 3 GÜNDÜR YAZDAN KALMA HAVA VAR

ilçesinde 3 gündür aralıklı devam eden sağanak ve şiddetli rüzgarın ardından bugün öğle saatlerinde güneş yüzünü gösterdi. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 23 dereceyi gösterdiği ilçe merkezinde, sahil ve yürüyüş yolları renkli görüntüler oluştu.

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Son dakika! Doğu'da karla mücadele Batı'da deniz keyfi... İşte yurttan manzaralar...

DENİZ KEYFİ ERKEN BAŞLADI

Atatürk ve Kordon Caddesi boyunca uzanan sahil şeridinde kimileri yürüyüş yaparken kimileri de bisiklet sürdü. Bazı aileler sahildeki parklarda çocuklarıyla güneşli havanın tadını çıkarırken, kısa kollu tişörtle gezenler dikkat çekti.

Siteler Mahallesi sahilinde ise 3 kişi bir süre spor yaptıktan sonra kısa süreliğine denize girdi. Uzunyalı mevkisindeki sahil boyunca uzanan restoran ve kafeteryalarda ise oturacak yer kalmadı. İlçe merkezindeki Belediye Çay Bahçesi'ni dolduranlar, deniz manzarası eşliğinde çay içti.

Son dakika! Doğu'da karla mücadele Batı'da deniz keyfi... İşte yurttan manzaralar...

HAVA 20 DERECEYİ AŞINCA İZNİNİ HAFTA İÇİ KULLANANLAR SIKLAŞTI

Tekneleri ve deniz bisikletleriyle denize açılanlar, körfez turu atıp, sıcak havanın tadını çıkardı. Ailesiyle gezmeye gelen Ahmet Karcevher, "Hava sıcaklığı 20 dereceyi geçti. Hafta içi iznimi kullanıp, zamanımı ailemle beraber bu güzel havayı fırsata çevirip, gezerek değerlendiriyorum" dedi.

Son dakika! Doğu'da karla mücadele Batı'da deniz keyfi... İşte yurttan manzaralar...

Kızına bisiklet sürmeyi öğreten Demir Koçan, "Hava çok güzel. Şubat ayında güneşli havayı değerlendirmek istedik. Eşimle kızımıza bisiklet kullanmayı öğretiyoruz" dedi.

Son dakika! Doğu'da karla mücadele Batı'da deniz keyfi... İşte yurttan manzaralar...

Denize giren 67 yaşındaki emekli memur Hakan Arslan da "'te kış ayında bahar havası yaşıyoruz. Sıcak havayı görünce arkadaşımla plaja indim. Kısa süreliğine yüzüp, keyif yaptım" dedi.

Son dakika! Doğu'da karla mücadele Batı'da deniz keyfi... İşte yurttan manzaralar...

DOĞU'DA KAR YAĞIŞI VAR

Doğu Anadolu'da birçok ilde kar yağışı etkisini sürdürüyor. kar yağışının birkaç gün daha etkili olacağını belirtiyor. Özellik bölgesinde çığ uyarısı yapılıyor.

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