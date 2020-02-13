Son dakika! Doğu'da karla mücadele Batı'da deniz keyfi... İşte yurttan manzaralar...

DENİZ KEYFİ ERKEN BAŞLADI
Atatürk ve Kordon Caddesi boyunca uzanan sahil şeridinde kimileri yürüyüş yaparken kimileri de bisiklet sürdü. Bazı aileler sahildeki parklarda çocuklarıyla güneşli havanın tadını çıkarırken, kısa kollu tişörtle gezenler dikkat çekti.
Siteler Mahallesi sahilinde ise 3 kişi bir süre spor yaptıktan sonra kısa süreliğine denize girdi. Uzunyalı mevkisindeki sahil boyunca uzanan restoran ve kafeteryalarda ise oturacak yer kalmadı. İlçe merkezindeki Belediye Çay Bahçesi'ni dolduranlar, deniz manzarası eşliğinde çay içti.