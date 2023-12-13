Haberler Yaşam Son dakika: Dondurucu soğuklar yolda! Meteoroloji birçok ili uyardı: Kar yağışı geliyor - İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu

Giriş Tarihi: 13.12.2023 09:38 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023 09:41

Son dakika: Dondurucu soğuklar yolda! Meteoroloji birçok ili uyardı: Kar yağışı geliyor - İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu

Son dakika haberleri: Kasım ayının başından bu yana yurt genelinde belirli aralıklarla etkili olan soğuk hava dalgası, Aralık ayının başından itibaren belirli bölgelerde kar yağışı ve karla karışık yağmur olarak etkisini gösteriyor. "İstanbul'a kar ne zaman yağacak; kar yağışı bekleniyor mu?" gibi soruların yanıtı merak konusu olurken, Meteoroloji önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre; hafta sonu bazı illerde kar yağışı beklenirken, bazı bölgelerde de kuvvetli sağanak yağışın etkili olması öngörülüyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak, kar bekleniyor mu? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...