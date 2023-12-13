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Haberler Yaşam Son dakika: Dondurucu soğuklar yolda! Meteoroloji birçok ili uyardı: Kar yağışı geliyor - İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu
Giriş Tarihi: 13.12.2023 09:38 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023 09:41

Son dakika: Dondurucu soğuklar yolda! Meteoroloji birçok ili uyardı: Kar yağışı geliyor - İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu

Son dakika haberleri: Kasım ayının başından bu yana yurt genelinde belirli aralıklarla etkili olan soğuk hava dalgası, Aralık ayının başından itibaren belirli bölgelerde kar yağışı ve karla karışık yağmur olarak etkisini gösteriyor. "İstanbul'a kar ne zaman yağacak; kar yağışı bekleniyor mu?" gibi soruların yanıtı merak konusu olurken, Meteoroloji önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre; hafta sonu bazı illerde kar yağışı beklenirken, bazı bölgelerde de kuvvetli sağanak yağışın etkili olması öngörülüyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak, kar bekleniyor mu? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Son dakika: Dondurucu soğuklar yolda! Meteoroloji birçok ili uyardı: Kar yağışı geliyor - İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; hafta sonu Marmara Bölgesi'nde bazı illerde kar yağışı bekleniyor. Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı bölgelerde de kar yağışı öngörülüyor. Öte yandan yağışların yurt genelinde etkili olması beklenirken, sadece parşembe günü Marmara Bölgesi'ndeki bazı iller için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. Peki hangi illerde kar yağışı, sağanak bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Son dakika: Dondurucu soğuklar yolda! Meteoroloji birçok ili uyardı: Kar yağışı geliyor - İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu

Kasım ayının başından itibaren yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgası, aralık ayından itibaren bazı bölgelerde kar ve sağanak olarak etkisini gösteriyor.

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Son dakika: Dondurucu soğuklar yolda! Meteoroloji birçok ili uyardı: Kar yağışı geliyor - İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu

Hangi illerde kar yağışı etkili olacak? İstanbul, İzmir ve Ankara'da kar bekleniyor mu? gibi soruların yanıtı merak konusu olurken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu tahmin raporunu paylaştı.

Son dakika: Dondurucu soğuklar yolda! Meteoroloji birçok ili uyardı: Kar yağışı geliyor - İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu

MARMARA BÖLGESİ İÇİN KAR UYARISI

Rapora göre; hafta sonu Marmara Bölgesi'ndeki bazı illerde kar ve karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor.

Son dakika: Dondurucu soğuklar yolda! Meteoroloji birçok ili uyardı: Kar yağışı geliyor - İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu

Yarın ise Marmara Bölgesi'nde kuvvetli rüzgarın etkili olacağı tahmin ediliyor.

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