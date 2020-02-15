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  • Son dakika: Dünya Milli kayakçı Sıla Kara'yı konuşuyor! Teleferikten düşen çocuğu ayakları ile havada yakaladı!

: Dünya Milli kayakçı 'yı konuşuyor! Teleferikten düşen çocuğu ayakları ile havada yakaladı!

! Milli kayakçı , Çin'de düzenlenmesi planlanan olimpiyatlara katılabilmek için gittiği 'daki kayak yarışması öncesi bindiği teleferikten düşmek üzere olan çocuğu havada yakaladı. 12 yaşındaki çocuğu 15 dakika boyunca ellerinden havada tutmayı başaran Sıla Kara, Slovenya'da kahraman ilan edildi. 19 yaşındaki milli sporcu Kara, "Ben insanlık görevimi yaptım" derken, Kravec halkı tarafından madalya ile ödüllendirildi. Kara havada neler yaşandığını detayları ile anlattı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 15.02.2020 12:10 Güncelleme Tarihi: 15.02.2020 12:54
Son dakika: Dünya Milli kayakçı Sıla Kara'yı konuşuyor! Teleferikten düşen çocuğu ayakları ile havada yakaladı!

Türkiye Kayak Milli Takımı sporcusu , Çin'de düzenlenecek 2020 Kış Olimpiyatları'nda yer alabilmek için 'da 12-13 Şubat tarihleri arasında düzenlenen 'Krvavec Giant Slalom' yarışmasına katıldı. Alp disiplininde yarışan Kara, final ayağı öncesi ısınmak için teleferikle piste çıkarken, yanında oturan Sloven erkek çocuk dengesini kaybetti. Çocuk, teleferikten düşerken o sırada ayağını uzatan Kara'nın kayak takımlarına tutundu. Kara, daha sonra da elleriyle çocuğu havada yaklaşık 15 dakika tuttu. Sloven çocuk, kısa süre sonra gelen ekipler tarafından kurtarıldı. Krvavec halkı tarafından 'kahraman' ilan edilen milli sporcu Kara'ya, kentin emniyet müdürü tarafından madalya da verildi.

Son dakika: Dünya Milli kayakçı Sıla Kara'yı konuşuyor! Teleferikten düşen çocuğu ayakları ile havada yakaladı!

'YAKLAŞIK 15 DAKİKA HAVADA TUTTUM'

Yarışmanın ardından Ankara'ya dönen , olayı Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı.

Kara, teleferiğe oturdukları sırada, Sloven çocuğun sarkarken liften düştüğünü ve kendisinin kayağını uzatarak çocuğu tutmayı başardığını söyledi.

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Son dakika: Dünya Milli kayakçı Sıla Kara'yı konuşuyor! Teleferikten düşen çocuğu ayakları ile havada yakaladı!

Kara, "Teleferik hareket halinde olduğu için tesis çalışanları bizi görmedi. Çocuk da o esnada panik ve korkuyla bağırmaya başladı. Biraz ilerledikten sonra çocuk kaymaya başladı ve onu tutamamaya başladım. Bu esnada batonlarımı attım ve eldivenlerimi ağzımla çıkarttım.

Son dakika: Dünya Milli kayakçı Sıla Kara'yı konuşuyor! Teleferikten düşen çocuğu ayakları ile havada yakaladı!

Eldivenlerimi çıkardığım esnada çocuk, 'Lütfen 2 elinle tut beni' diye bağırıp, ağlamaya başladı. Bende de aşırı bir korku oluştu. Eldivenlerimi çıkardıktan sonra çocuğun ellerini sıkıca tutmaya başladım. Yaklaşık 15 dakika bu şekilde geçtikten sonra, oranın çalışanları ve emniyet ekipleri geldi. Direkt aşağıya tor ağı açtılar ve onun üzerine çocuğu bıraktım. Daha sonra hemen aşağıya inip çocuğun durumunu kontrol ettim. Bana durumunun iyi olduğunu ve herhangi bir sıkıntısının olmadığını söylediler" dedi.

Son dakika: Dünya Milli kayakçı Sıla Kara'yı konuşuyor! Teleferikten düşen çocuğu ayakları ile havada yakaladı!

BEN İNSANLIK GÖREVİMİ YAPTIM'

, kendisine sosyal medyadan çok sayıda mesaj geldiğini belirterek şu açıklamalarda bulundu:

Beni 'da haber kanalları 'Bu kahraman kızı bulun' diyerek paylaşmış. Emniyet müdürü 'Bu göstermiş olduğunuz iyi hareketten dolayı size bir ödül vermek istiyoruz' dedi.

Son dakika: Dünya Milli kayakçı Sıla Kara'yı konuşuyor! Teleferikten düşen çocuğu ayakları ile havada yakaladı!

Ertesi gün havaalanına gittiğimizde, emniyet müdürü ve ekibi beni karşıladı. Orada bana, teşekkür madalyası verdiler. Beni havaalanında karşılamalarını beklemiyordum. Çünkü ben insanlık görevimi yaptım. İnsanların bunu fark etmesi, beni aramaya çalışmaları ve teşekkür etmeleri hoşuma gitti.

Son dakika: Dünya Milli kayakçı Sıla Kara'yı konuşuyor! Teleferikten düşen çocuğu ayakları ile havada yakaladı!

"İNSAN OLARAK ORADASIN"

Türk sporcu olarak böyle bir şey yapmam insanların daha çok ilgisini çekti. Çünkü ne olursa olsun ırkı, dini ve dili fark etmeden sen bir insansın ve insan olarak oradasın.

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