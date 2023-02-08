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Haberler Yaşam Son dakika: Dünyaca ünlü uzmanlar Kahramanmaraş depremini değerlendirdi: En kötü senaryo gerçekleşti
Giriş Tarihi: 08.02.2023 06:34 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 06:36

Son dakika: Dünyaca ünlü uzmanlar Kahramanmaraş depremini değerlendirdi: En kötü senaryo gerçekleşti

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle 5 bin 894 kişi hayatını kaybetti, 34 bin 810 kişi de yaralandı. Yaşanan iki büyük deprem sonrası enkaz altında kalanları arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, dünyaca ünlü deprem uzmanları Türkiye ve Suriye'de büyük yıkıma neden olan depremi, son yıllarda meydana gelen en ölümcül depremlerden biri olarak tanımladı. Ayrıca depremin, İstanbul açısından büyük bir kaygı yarattığına vurgu yaptılar.

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Son dakika: Dünyaca ünlü uzmanlar Kahramanmaraş depremini değerlendirdi: En kötü senaryo gerçekleşti

Son dakika haberleri: Uzmanlar, asrın felaketi olarak nitelendirilen ve Türkiye ile Suriye'de büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremleri masaya yatırdı. Sismologlar, şiddetli sarsıntıyı son yıllarda meydana gelen en ölümcül depremlerden biri olarak tanımlıyor.

Son dakika: Dünyaca ünlü uzmanlar Kahramanmaraş depremini değerlendirdi: En kötü senaryo gerçekleşti

Ayrıca depremin, fay hattında 100 kilometreden fazla yırtılmaya yol açmış olabileceği tahmin ediliyor. Euronews'te yer alan habere göre ise dünya genelindeki ölçümler, Türkiye'deki depremin oldukça şiddetli sarsıntılar arasında yer aldığını gösteriyor.

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Son dakika: Dünyaca ünlü uzmanlar Kahramanmaraş depremini değerlendirdi: En kötü senaryo gerçekleşti

İngiltere'deki University College London Risk ve Afet Azaltma Enstitüsü Başkanı Joanna Faure Walker'a göre, 2016'da İtalya'yı vuran 6.2 büyüklüğündeki depremle karşılaştırıldığında, Türkiye depremi 250 kat daha fazla enerji açığa çıkardı.

Son dakika: Dünyaca ünlü uzmanlar Kahramanmaraş depremini değerlendirdi: En kötü senaryo gerçekleşti

Sismologlar, Doğu Anadolu Fay hattını bir 'çarpma- kayma' fay hattı olarak tanımlıyor. İngiliz gezegen yerbilimci David Rothery ise, "Yer yüzeyine yakın bir sarsıntı, kaynağında aynı büyüklükte olan daha derin bir depremden daha şiddetli olur" dedi.

Son dakika: Dünyaca ünlü uzmanlar Kahramanmaraş depremini değerlendirdi: En kötü senaryo gerçekleşti

SARSINTILAR ÇOK GÜÇLÜ

Kahramanmaraş merkezli çifte depremi değerlendiren bir diğer isim de University College London'daki Yer Bilimleri Fakültesi'nde sismolojik hesaplamalar üzerine çalışan Dr. Stephen Hicks, depremin yüzeye 10 kilometreden yakın meydana gelmesini "en kötü senaryo" olarak tanımlayan Hicks, bu nedenle çok güçlü sarsıntılar yaşandığını belirtti.

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