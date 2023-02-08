Haberler Yaşam Son dakika: Dünyaca ünlü uzmanlar Kahramanmaraş depremini değerlendirdi: En kötü senaryo gerçekleşti

Giriş Tarihi: 08.02.2023 06:34 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 06:36

Son dakika: Dünyaca ünlü uzmanlar Kahramanmaraş depremini değerlendirdi: En kötü senaryo gerçekleşti

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle 5 bin 894 kişi hayatını kaybetti, 34 bin 810 kişi de yaralandı. Yaşanan iki büyük deprem sonrası enkaz altında kalanları arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, dünyaca ünlü deprem uzmanları Türkiye ve Suriye'de büyük yıkıma neden olan depremi, son yıllarda meydana gelen en ölümcül depremlerden biri olarak tanımladı. Ayrıca depremin, İstanbul açısından büyük bir kaygı yarattığına vurgu yaptılar.